"Ворог став ще більш ізольованим і безнадійним": Зеленський підбив підсумки тижня
Цього тижня Україна отримала хороші новини про нові пакети оборонної підтримки, а також про нові кроки щодо притягнення росії до відповідальності за злочини проти України. Ворог стає все більш ізольованим у світі, тоді як Україні — міцнішає.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
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Підсумки тижня від президента
"Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став іще більш ізольованим, іще більш безнадійним. Маємо за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки — від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини", — сказав Зеленський.
Він також нагадав, що шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Також є безпековий пакет і "сильні домовленості" з Японією. Президент ще раз подякував премʼєр-міністру Японії Кішіді за продуктивний візит.
"Отримали півтора мільярда євро макрофіну від ЄС — кошти вже на рахунках Національного банку.
Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування та реабілітації наших поранених воїнів", — сказав глава держави.
Також, як нагадав Зеленський, Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу. Також він відзначив "рух і в захисті історичної справедливості для українців" — Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
"Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом", — сказав президент.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, який планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.