"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

Владимир Зеленский

На этой неделе Украина получила хорошие новости о новых пакетах оборонной поддержки, а также о новых шагах по привлечению россии к ответственности за преступления против Украины. Враг становится все более изолированным в мире, тогда как Украине крепнет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Итоги недели от президента

"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным. Есть за эту неделю решения о новых пакетах оборонной поддержки — от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии", — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Также есть пакет безопасности и "сильные договоренности" с Японией. Президент еще раз поблагодарил премьер-министра Японии Кишиди за продуктивный визит.

"Получили полтора миллиарда евро макрофина от ЕС — денежные средства уже на счетах Национального банка.

Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов", — сказал глава государства.

Также, как напомнил Зеленский, Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала. Также он отметил "движение и в защите исторической справедливости для украинцев" — Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", — сказал президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось на весну 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.