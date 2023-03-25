"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели
На этой неделе Украина получила хорошие новости о новых пакетах оборонной поддержки, а также о новых шагах по привлечению россии к ответственности за преступления против Украины. Враг становится все более изолированным в мире, тогда как Украине крепнет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
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Итоги недели от президента
"Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным. Есть за эту неделю решения о новых пакетах оборонной поддержки — от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии", — сказал Зеленский.
Он также напомнил, что шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Также есть пакет безопасности и "сильные договоренности" с Японией. Президент еще раз поблагодарил премьер-министра Японии Кишиди за продуктивный визит.
"Получили полтора миллиарда евро макрофина от ЕС — денежные средства уже на счетах Национального банка.
Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов", — сказал глава государства.
Также, как напомнил Зеленский, Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала. Также он отметил "движение и в защите исторической справедливости для украинцев" — Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.
"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", — сказал президент.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось на весну 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.