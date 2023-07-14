Воллес пояснив свої слова про подяку України: деталі

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: росЗМІ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес уточнив свою раніше заяву щодо "підтримки України", яка привернула масову увагу. Він підкреслив, що його висловлювання були некоректно інтерпретовані й заявив, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Про це Уоллес повідомив у соцмережах.

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Уоллес пояснив свої слова

За словами міністра, він як особа, яка вжила заходів щодо підтримки України, обговорював складнощі, з якими можна зіткнутися на шляху до спільної мети — допомоги Україні у її боротьбі проти цього незаконного вторгнення.

Також Уоллес згадав, що Україна має визнати, що рівень підтримки в деяких країнах та парламентах не такий високий, як у Британії.

"Мій коментар стосувався не стільки урядів, скільки громадян та депутатів міжнародної спільноти", — сказав Уоллес.

Він додав, що британська влада благословенна широкою підтримкою населення та всіх партій у парламенті, які беруть участь у допомозі Україні.

"Моя мета була наголосити на важливості того, щоб не вести монолог, а натомість намагатися донести свою думку до тих, хто ще має бути переконаний. Згадка "Amazon" була зроблена минулого року, щоб підтвердити, що відносини Великобританії з Україною не є" транзакційними", а "партнерськими" у своїй сутності", — йдеться у повідомленні міністра.

Він стверджує, що продовжить підтримувати Україну до самого кінця і стільки часу, скільки буде потрібно. Однак він також зазначає, що національні парламенти часто стикаються з "конкуруючими інтересами", і тому "Україна та Велика Британія мають продовжувати стимулювати цю сильну підтримку, використовуючи реальні факти та дружні стосунки".

Передісторія

Напередодні саміту НАТО Зеленський різко висловився з приводу Альянсу. Він був обурений тим, що країни-члени союзу не надають "жодних тимчасових рамок і для запрошення, і для членства України". Водночас союзники говорять про певні умови вступу, хоча Україна, за словами Зеленського, заслуговує на повагу та членство в НАТО.

Така заява, своєю чергою, не сподобалася міністру оборони Британії Бену Воллесу. Він заявив, що в країні "хочуть бачити дрібку подяки" за ту військову допомогу, яку надають Україні. І наголосив, що країни Заходу "не Amazon" і не можуть виконувати всі запити України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на гостру заяву міністра оборони Британії. Напередодні Бен Уоллес заявив, що українці недостатньо вдячні за військову допомогу Великобританії.

Також ми писали, що Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги на суму близько 65 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійдуть боєприпаси та бойові машини.