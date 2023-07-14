Уоллес объяснил свои слова про благодарность Украины: детали

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: росСМИ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уточнил свое ранее заявление относительно "поддержки Украины", которое привлекло массовое внимание. Он подчеркнул, что его высказывания были некорректно интерпретированы и заявил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо.

Об этом Уоллес сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Уоллес объяснил свои слова

По словам министра, он как лицо, которое приняло меры по поддержке Украины, обсуждал сложности, с которыми можно столкнуться на пути к общей цели — помощи Украине в ее борьбе против этого незаконного вторжения.

Также Уоллес упомянул, что Украина должна признать, что уровень поддержки в некоторых странах и парламентах не такой высокий, как в Британии.

"Мой комментарий касался не столько правительств, сколько граждан и депутатов международного сообщества", — сказал Уоллес.

Он добавил, что британские власти благословлены широкой поддержкой населения и всех партий в парламенте, участвующих в помощи Украине.

"Моя цель была подчеркнуть важность того, чтобы не вести монолог, а вместо этого стараться донести свое мнение до тех, кто еще должен быть убежден. Упоминание "Amazon" было сделано в прошлом году, чтобы подтвердить, что отношения Великобритании с Украиной не являются "транзакционными", а "партнерскими" в своей сущности", — говорится в сообщении министра.

Он утверждает, что продолжит поддерживать Украину до самого конца и столько времени, сколько потребуется. Однако он также отмечает, что национальные парламенты часто сталкиваются с "конкурирующими интересами", и поэтому "Украина и Великобритания должны продолжать стимулировать эту сильную поддержку, используя реальные факты и дружеские отношения".

Предыстория

В преддверии саммита НАТО Зеленский резко высказался по поводу Альянса. Он был возмущен тем, что страны-члены союза не предоставляют "никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины". В то же время союзники говорят об определенных условиях вступления, хотя Украина, по словам Зеленского, заслуживает уважения и членства в НАТО.

Такое заявление, в свою очередь, не понравилось министру обороны Британии Бену Уоллесу. Он заявил, что в стране "хотят видеть щепотку благодарности" за ту военную помощь, которую оказывают Украине. И подчеркнул, что страны Запада "не Amazon" и не могут выполнять все запросы Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на острое заявление министра обороны Британии. Накануне Бен Уоллес заявил, что украинцы недостаточно благодарны за военную помощь, оказываемую Великобританией.

Также мі писали, что правительство Великобритании анонсировало новый пакет военной помощи на сумму около 65 миллионов долларов. В частности, в него войдут боеприпасы и боевые машины.