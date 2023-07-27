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Влада України заблокувала виїзд за кордон нардепам та посадовцям, — ЗМІ

27 липня 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада України заблокувала виїзд за кордон нардепам та посадовцям, — ЗМІ
Народні депутати України Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після розкриття інформації про розкішні відрядження нардепів на заморські курорти, влада України заблокувала виїзд для депутатів і державних службовців. Джерела в Офісі Президента підтвердили, що зараз усі виїзні документи депутатів та чиновників ретельно розглядатимуться.

Про це повідомляє "Українська правда".

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У повідомленні йдеться, що планується оновити нормативні документи, які контролюють відрядження, включаючи ті, що стосуються військових. Мета - запобігти випадкам, коли, наприклад, депутат офіційно вирушає до Вільнюса, але на практиці проводить час на курорті в Хорватії.

Додатково обговорюють можливість відправлення тих нардепів, які виявили себе найбільш скандально, на військову службу після втрати мандату.

При цьому з'явилася неофіційна інформація про те, що прикордонні служби отримали вказівку обмежити виїзд для депутатів та чиновників. Офіційні особи з Держприкордонслужби наголосили, що їхні дії будуть суворо в рамках чинного законодавства, у тому числі правил, прийнятих за часів воєнного стану.

Нагадаємо, що Оборонний комітет Верховної Ради України схвалив продовження військового стану та мобілізації в Україні. Відомо, що продовження буде на 90 днів.

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