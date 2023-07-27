Влада України заблокувала виїзд за кордон нардепам та посадовцям, — ЗМІ

Народні депутати України Фото: google

Після розкриття інформації про розкішні відрядження нардепів на заморські курорти, влада України заблокувала виїзд для депутатів і державних службовців. Джерела в Офісі Президента підтвердили, що зараз усі виїзні документи депутатів та чиновників ретельно розглядатимуться.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Блокування виїзду за кордон

У повідомленні йдеться, що планується оновити нормативні документи, які контролюють відрядження, включаючи ті, що стосуються військових. Мета - запобігти випадкам, коли, наприклад, депутат офіційно вирушає до Вільнюса, але на практиці проводить час на курорті в Хорватії.

Додатково обговорюють можливість відправлення тих нардепів, які виявили себе найбільш скандально, на військову службу після втрати мандату.

При цьому з'явилася неофіційна інформація про те, що прикордонні служби отримали вказівку обмежити виїзд для депутатів та чиновників. Офіційні особи з Держприкордонслужби наголосили, що їхні дії будуть суворо в рамках чинного законодавства, у тому числі правил, прийнятих за часів воєнного стану.

Нагадаємо, що Оборонний комітет Верховної Ради України схвалив продовження військового стану та мобілізації в Україні. Відомо, що продовження буде на 90 днів.