Власти Украины заблокировали выезд за границу нардепам и чиновникам, — СМИ

Народные депутаты Украины. Фото: google

Вслед за раскрытием информации о роскошных командировках нардепов на заморские курорты, власти Украины заблокировали выезд для депутатов и государственных служащих. Источники в Офисе Президента подтвердили, что сейчас все выездные документы депутатов и чиновников будут тщательно рассматриваться.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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В сообщении говорится, что планируется обновить нормативные документы, которые контролируют командировки, включая те, что касаются военных. Цель - предотвратить случаи, когда, например, депутат официально отправляется в Вильнюс, но на практике проводит время на курорте в Хорватии.

Дополнительно обсуждают возможность отправки тех нардепов, которые проявили себя наиболее скандально, на военную службу после потери мандата.

При этом появилась неофициальная информация о том, что пограничные службы получили указание ограничить выезд для депутатов и чиновников. Официальные лица из Госпогранслужбы подчеркнули, что их действия будут строго в рамках существующего законодательства, в том числе и правил, принятых во времена военного положения.

Напомним, что Оборонный комитет Верховной Рады Украины одобрил продление военного положения и мобилизации в Украине. Известно, что продление будет на 90 дней.