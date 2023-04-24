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Влада України готує країну до наступної зими, — Зеленський

24 квітня 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада України готує країну до наступної зими, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада вже розпочала підготовку енергетичної системи країни до майбутньої зими. У рамках спеціальної координаційної наради, проведеної у Житомирській області, було обговорено питання оновлення області та усієї енергосистеми України.

Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.

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Президент зазначив, що на нараді докладно розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в Житомирській області, і було ухвалено рішення, зокрема, про відновлення енергетики після російських ударів. Він також зазначив, що вже розпочато підготовку енергетичної системи країни до майбутньої зими.

Президент не уточнив конкретних заходів, які будуть вжиті для забезпечення енергетичної безпеки України у зимовий період. Однак його заява свідчить про те, що українська влада вживає заходів для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи країни в майбутньому.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни в Україні було звільнено понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них є як військові, так і цивільні особи, включаючи 140 мирних жителів. Центр, який займається пошуком та звільненням полонених, працює цілодобово.

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