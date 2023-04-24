Власти Украины готовят страну к следующей зиме, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти уже начали подготовку энергетической системы страны к предстоящей зиме. В рамках специального координационного совещания, проведенного в Житомирской области, были обсуждены вопросы обновления области и всей энергосистемы Украины.

Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении.

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Президент отметил, что на совещании подробно рассмотрели безопасность, экономическую и социальную ситуацию в Житомирской области, и были приняты решения, в том числе, о возобновлении энергетики после российских ударов. Он также отметил, что уже начата подготовка энергетической системы страны к предстоящей зиме.

Президент не уточнил конкретных мер, которые будут приняты для обеспечения энергетической безопасности Украины в зимний период. Однако, его заявление свидетельствует о том, что украинские власти принимают меры для обеспечения стабильной работы энергетической системы страны в будущем.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны в Украине было освобождено более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них находятся как военные, так и гражданские лица, включая 140 мирных жителей. Центр, который занимается поиском и освобождением пленных, работает круглосуточно.