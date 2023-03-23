Власти Венгрии заявили, что не арестуют путина, если тот приедет в страну
Несмотря на ордер Международного уголовного суда, власти Венгрии отказываются арестовывать путина, если тот прибудет в страну. Там заявляют, что устав МКС не введен в Венгрии.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление главы администрации Виктора Орбана Гергея Гуйяша.
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В частности, Гергей Гуйяш заявил, что в соответствии с венгерской правовой системой у Будапешта нет законных оснований арестовывать российского президента, хотя Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав.
"Мы можем обратиться к венгерскому законодательству и на основании этого не можем арестовать российского президента... поскольку устав МКС не был внедрен в Венгрии", — сказал Гуйяш.
Фактически Венгрия одобрила Римский устав, но не изменила законодательство для его воплощения.
"Эти решения не наиболее удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", — добавил Гуйяш.
Напомним, ранее мы писали, что Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского Союза о выдаче международного ордера на арест президента россии владимира путина.