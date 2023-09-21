Влада Казахстану створила реєстр "іноземних агентів": кого внесли до списку
У Казахстані з'явився реєстр "іноземних агентів". Керівництво країни каже, що такий крок допоможе "підвищити довіру громадян".
Про це пише "Ехо Кавказа".
Зазначається, що його офіційна назва — "реєстр осіб, які отримують гроші або інше майно від іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземців або осіб без громадянства".
Кого внесли до реєстру
До реєстру потрапили:
- десятки казахстанських правозахисних організацій;
- багато незалежних ЗМІ;
- журналісти та блогери;
- Норвезький Гельсінський Комітет у Казахстані;
- представництво міжнародної організації Internews;
- Казахстанське бюро з прав людини;
- організація із захисту преси "Аділ соз";
- фонд "Крила свободи";
- громадська організація "Ехо";
- юридичні особи місцевих видань masa.media та malim.kz та багато інших організацій.
Також у рядках, де написані імена юридичних осіб, опублікували їхні ідентифікаційні номери, які мають належати до персональної інформації.
Схожість з РФ
"Казахська служба Радіо Свобода — Радіо Азаттик нагадує, що минулого року влада Казахстану внесла зміну до Податкового кодексу, які передбачають публікацію реєстру осіб, які отримують іноземне фінансування. В уряді тоді заявили, що захід спрямований на "підвищення рівня довіри громадян". Критики рішення влади проводять аналогії із російським списком "іноагентів", який регулярно поповнюється Мін'юстом", — пояснили у повідомленні.
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