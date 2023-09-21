Влада Казахстану створила реєстр "іноземних агентів": кого внесли до списку

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Reuters

У Казахстані з'явився реєстр "іноземних агентів". Керівництво країни каже, що такий крок допоможе "підвищити довіру громадян".

Про це пише "Ехо Кавказа".

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Зазначається, що його офіційна назва — "реєстр осіб, які отримують гроші або інше майно від іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземців або осіб без громадянства".

Кого внесли до реєстру

До реєстру потрапили:

десятки казахстанських правозахисних організацій;

багато незалежних ЗМІ;

журналісти та блогери;

Норвезький Гельсінський Комітет у Казахстані;

представництво міжнародної організації Internews;

Казахстанське бюро з прав людини;

організація із захисту преси "Аділ соз";

фонд "Крила свободи";

громадська організація "Ехо";

юридичні особи місцевих видань masa.media та malim.kz та багато інших організацій.

Також у рядках, де написані імена юридичних осіб, опублікували їхні ідентифікаційні номери, які мають належати до персональної інформації.

Схожість з РФ

"Казахська служба Радіо Свобода — Радіо Азаттик нагадує, що минулого року влада Казахстану внесла зміну до Податкового кодексу, які передбачають публікацію реєстру осіб, які отримують іноземне фінансування. В уряді тоді заявили, що захід спрямований на "підвищення рівня довіри громадян". Критики рішення влади проводять аналогії із російським списком "іноагентів", який регулярно поповнюється Мін'юстом", — пояснили у повідомленні.

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