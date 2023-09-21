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Влада Казахстану створила реєстр "іноземних агентів": кого внесли до списку

21 вересня 2023 13:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Влада Казахстану створила реєстр "іноземних агентів": кого внесли до списку
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Казахстані з'явився реєстр "іноземних агентів". Керівництво країни каже, що такий крок допоможе "підвищити довіру громадян".

Про це пише "Ехо Кавказа".

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Зазначається, що його офіційна назва — "реєстр осіб, які отримують гроші або інше майно від іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземців або осіб без громадянства".

Кого внесли до реєстру

До реєстру потрапили:

  • десятки казахстанських правозахисних організацій;
  • багато незалежних ЗМІ;
  • журналісти та блогери;
  • Норвезький Гельсінський Комітет у Казахстані;
  • представництво міжнародної організації Internews;
  • Казахстанське бюро з прав людини;
  • організація із захисту преси "Аділ соз";
  • фонд "Крила свободи";
  • громадська організація "Ехо";
  • юридичні особи місцевих видань masa.media та malim.kz та багато інших організацій. 

Також у рядках, де написані імена юридичних осіб, опублікували їхні ідентифікаційні номери, які мають належати до персональної інформації.

Схожість з РФ

"Казахська служба Радіо Свобода — Радіо Азаттик нагадує, що минулого року влада Казахстану внесла зміну до Податкового кодексу, які передбачають публікацію реєстру осіб, які отримують іноземне фінансування. В уряді тоді заявили, що захід спрямований на "підвищення рівня довіри громадян". Критики рішення влади проводять аналогії із російським списком "іноагентів", який регулярно поповнюється Мін'юстом", — пояснили у повідомленні.

Нагадаємо, представники культури та шоу-бізнесу Росії завжди обережно висловлювали свою політичну позицію. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, всидіти на двох стільцях стало важче, тож доводиться багатьом обирати. Раніше ми розповіли, які наслідки чекають на російських артистів за інакодумство.

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