Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Власти Казахстана создали реестр "иностранных агентов": кого внесли в список arrow

Власти Казахстана создали реестр "иностранных агентов": кого внесли в список

21 сентября 2023 13:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Власти Казахстана создали реестр "иностранных агентов": кого внесли в список
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Казахстане появился реестр "иностранных агентов". Руководство страны говорит, что такой шаг поможет "повысить доверие граждан".

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Читайте также:

Отмечается, что его официальное название — "реестр лиц, получающих деньги или другое имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев или лиц без гражданства".

Кого внесли в реестр

В реестр попали :

  • десятки казахстанских правозащитных организаций;
  • много независимых СМИ;
  • журналисты и блоггеры;
  • Норвежский Хельсинкский Комитет в Казахстане;
  • представительство международной организации Internews;
  • Казахстанское бюро по правам человека;
  • организация по защите печати "Адил соз";
  • фонд "Крылья свободы";
  • общественная организация "Эхо";
  • юридические лица местных изданий masa.media и malim.kz и многие другие организации.

Также в строках, где написаны имена юридических лиц, опубликовали их идентификационные номера, которые должны относиться к персональной информации.

Сходство с РФ

"Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык напоминает, что в прошлом году власти Казахстана внесли изменение в Налоговый кодекс, которые предусматривают публикацию реестра лиц, получающих иностранное финансирование. В правительстве тогда заявили, что мера направлена на "повышение уровня доверия граждан". Критики решения властей проводят аналогии с российским списком "иноагентов", который регулярно пополняется Минюстом", — объяснили в сообщении.

Напомним, представители культуры и шоу-бизнеса России всегда осторожно выражали свою политическую позицию. После полномасштабного вторжения России в Украину, усидеть на двух стульях стало труднее, так что приходится многим выбирать. Ранее мы рассказали, какие последствия ждут российских артистов за инакомыслие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз