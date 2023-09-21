Власти Казахстана создали реестр "иностранных агентов": кого внесли в список

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Фото: Reuters

В Казахстане появился реестр "иностранных агентов". Руководство страны говорит, что такой шаг поможет "повысить доверие граждан".

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

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Отмечается, что его официальное название — "реестр лиц, получающих деньги или другое имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев или лиц без гражданства".

Кого внесли в реестр

В реестр попали :

десятки казахстанских правозащитных организаций;

много независимых СМИ;

журналисты и блоггеры;

Норвежский Хельсинкский Комитет в Казахстане;

представительство международной организации Internews;

Казахстанское бюро по правам человека;

организация по защите печати "Адил соз";

фонд "Крылья свободы";

общественная организация "Эхо";

юридические лица местных изданий masa.media и malim.kz и многие другие организации.

Также в строках, где написаны имена юридических лиц, опубликовали их идентификационные номера, которые должны относиться к персональной информации.

Сходство с РФ

"Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык напоминает, что в прошлом году власти Казахстана внесли изменение в Налоговый кодекс, которые предусматривают публикацию реестра лиц, получающих иностранное финансирование. В правительстве тогда заявили, что мера направлена на "повышение уровня доверия граждан". Критики решения властей проводят аналогии с российским списком "иноагентов", который регулярно пополняется Минюстом", — объяснили в сообщении.

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