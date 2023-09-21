Власти Казахстана создали реестр "иностранных агентов": кого внесли в список
В Казахстане появился реестр "иностранных агентов". Руководство страны говорит, что такой шаг поможет "повысить доверие граждан".
Об этом пишет "Эхо Кавказа".
Отмечается, что его официальное название — "реестр лиц, получающих деньги или другое имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев или лиц без гражданства".
Кого внесли в реестр
В реестр попали :
- десятки казахстанских правозащитных организаций;
- много независимых СМИ;
- журналисты и блоггеры;
- Норвежский Хельсинкский Комитет в Казахстане;
- представительство международной организации Internews;
- Казахстанское бюро по правам человека;
- организация по защите печати "Адил соз";
- фонд "Крылья свободы";
- общественная организация "Эхо";
- юридические лица местных изданий masa.media и malim.kz и многие другие организации.
Также в строках, где написаны имена юридических лиц, опубликовали их идентификационные номера, которые должны относиться к персональной информации.
Сходство с РФ
"Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык напоминает, что в прошлом году власти Казахстана внесли изменение в Налоговый кодекс, которые предусматривают публикацию реестра лиц, получающих иностранное финансирование. В правительстве тогда заявили, что мера направлена на "повышение уровня доверия граждан". Критики решения властей проводят аналогии с российским списком "иноагентов", который регулярно пополняется Минюстом", — объяснили в сообщении.
Напомним, представители культуры и шоу-бизнеса России всегда осторожно выражали свою политическую позицию. После полномасштабного вторжения России в Украину, усидеть на двух стульях стало труднее, так что приходится многим выбирать. Ранее мы рассказали, какие последствия ждут российских артистов за инакомыслие.