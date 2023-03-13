Влада Грузії звинуватила Україну в підготовці перевороту: реакція МЗС
У зв'язку з підтримкою Україною нещодавніх протестів деякі представники грузинської влади висловили образу та звинуватили Україну у підготовці державного перевороту в Грузії та відправленні сил для розпалювання громадянської війни.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
-
До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановані ремонти на дорогах
-
У Німеччині страйкують працівники низки аеропортів: що трапилось
-
Півзахисник збірної України травмувався та може не зіграти проти Англії
-
Виноградарство на Одещині: розвиток і перспективи
-
Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей
-
Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту
-
У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів
-
Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко
-
Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі
-
Герой, страчений окупантами за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови
Реакція МЗС
За словами Ніколенка, подібні інсинуації не мають нічого спільного із реальністю, а грузинська влада не там шукає ворога. Він зазначив, що Україна залишається другом грузинського народу та бажає йому не зупинятися у розвитку європейського майбутнього.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який висловив образу через підтримку України, заявив, що люди, які реагують на деструктивні акції в Грузії, причетні до них та мотивовані їх проведенням.
Спікер МЗС України закликав Тбілісі перестати повторювати тези російської пропаганди та не шукати ворога у невідповідних місцях. Він також висловив упевненість, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцних відносин між українським та грузинським народами.
"Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцних відносин дружби українського та грузинського народів. Ми високо цінуємо підтримку грузинів у той час, коли українці борються за свою незалежність", — додав Ніколенко.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив Володимира Зеленського та українських політиків у втручанні у справи країни. Він закликав їх утриматись від цього.
Прем'єр Грузії розкритикував Президента України Володимира Зеленського за те, що він підтримав учасників мітингів проти закону про "Про прозорість іноземного впливу". Він назвав українських політиків "брудними невдахами".