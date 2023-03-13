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Влада Грузії звинуватила Україну в підготовці перевороту: реакція МЗС

13 березня 2023 13:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У зв'язку з підтримкою Україною нещодавніх протестів деякі представники грузинської влади висловили образу та звинуватили Україну у підготовці державного перевороту в Грузії та відправленні сил для розпалювання громадянської війни.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Реакція МЗС

За словами Ніколенка, подібні інсинуації не мають нічого спільного із реальністю, а грузинська влада не там шукає ворога. Він зазначив, що Україна залишається другом грузинського народу та бажає йому не зупинятися у розвитку європейського майбутнього.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який висловив образу через підтримку України, заявив, що люди, які реагують на деструктивні акції в Грузії, причетні до них та мотивовані їх проведенням.

Спікер МЗС України закликав Тбілісі перестати повторювати тези російської пропаганди та не шукати ворога у невідповідних місцях. Він також висловив упевненість, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцних відносин між українським та грузинським народами.

"Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцних відносин дружби українського та грузинського народів. Ми високо цінуємо підтримку грузинів у той час, коли українці борються за свою незалежність", — додав Ніколенко.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив Володимира Зеленського та українських політиків у втручанні у справи країни. Він закликав їх утриматись від цього.

Прем'єр Грузії розкритикував Президента України Володимира Зеленського за те, що він підтримав учасників мітингів проти закону про "Про прозорість іноземного впливу". Він назвав українських політиків "брудними невдахами".

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