Власти Грузии обвинили Украину в подготовке переворота: реакция МИД
В связи с поддержкой Украиной недавних протестов некоторые представители грузинской власти выразили обиду и обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии и отправке сил для разжигания гражданской войны.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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Реакция МИД
По словам Николенко, подобные инсинуации не имеют ничего общего с реальностью, а грузинская власть не там ищет врага. Он отметил, что Украина остается другом грузинского народа и желает ему не останавливаться в развитии европейского будущего.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выразивший обиду из-за поддержки Украины, заявил, что люди, реагирующие на деструктивные акции в Грузии, причастны к ним и мотивированы их проведением.
Спикер МИД Украины призвал Тбилиси перестать повторять тезисы российской пропаганды и не искать врага в неподходящих местах. Он также выразил уверенность, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения между украинским и грузинским народами.
"Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость", — добавил Николенко.
Напомним, что премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил Владимира Зеленского и украинских политиков во вмешательстве в дела страны. Он призвал их воздержаться от этого.
Премьер Грузии подверг критике Президента Украины Владимира Зеленского за то, что он поддержал участников митингов против закона о "О прозрачности иностранного влияния". Он назвал украинских политиков "грязными неудачниками".