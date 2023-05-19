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Влада Грузії дозволила польоти авіакомпанії РФ, яка літала в Крим

19 травня 2023 13:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Влада Грузії дозволила польоти авіакомпанії РФ, яка літала в Крим
Літак авіакомпанії Red Wings у окупованому Сімферополі. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До Грузії буде літати російська авіакомпанія Red Wings. Ця авіакомпанія перебуває під санкціями України з 2021 року, але санкції ЄС її не торкнулися, тож влада Грузії дозволила їй польоти.

Про це повідомило з посиланням на офіційні грузинські структури регіональне видання “Эхо Кавказа”.

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Росіяни в Грузії

Агентство цивільної авіації Грузії надало дозвіл на польоти на територію країни російській авіакомпанії Red Wings.

Авіакомпанія літатиме за маршрутами Сочі-Тбілісі та Москва-Кутаїсі.

Кримські порушники

Відомо, що авіакомпанія Red Wings ще з 2021 року перебуває під санкційними обмеженнями України.

Це сталося через те, що Red Wings літали до окупованого Криму, порушуючи законодавство України.

Разом з тим, Євросоюз до своїх санкційних списків цю російську авіакомпанію не вносив, чим і керується грузинська влада.

Протести в Тбілісі

Грузини, незгодні із відновлення авіасполучення з Росією, вийшли на акцію протесту.

На мітингу громадяни Грузії скандують відому фразу про "русский военный корабль".

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою незгоду з рішенням російського керівництва про відновлення авіасполучення між Росією та Грузією та скасування візового режиму для грузинських громадян. Вона вважає, що грузинський уряд має ясно заявити свою позицію з цього питання та запровадити візовий режим для росіян.

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