Власти Грузии разрешили полеты авиакомпании РФ, летавшей в Крым

Самолет авиакомпании Red Wings в оккупированном Симферополе. Фото: росСМИ

В Грузию будет летать российская авиакомпания Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей полеты.

Об этом сообщило со ссылкой на официальные грузинские структуры региональное издание "Эхо Кавказа".

Читайте также:

Россияне в Грузии

Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение на полеты на территорию страны российской авиакомпании Red Wings.

Авиакомпания будет летать по маршрутам Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси.

Крымские нарушители

Известно, что авиакомпания Red Wings еще с 2021 находится под санкционными ограничениями Украины.

Это произошло из-за того, что Red Wings летали в оккупированный Крым, в нарушение законодательства Украины.

Вместе с тем, Евросоюз в свои санкционные списки эту российскую авиакомпанию не вносил, чем и руководствуются грузинские власти.

Протесты в Тбилиси

Грузины, не согласные с возобновлением авиасообщения с Россией, вышли на акцию протеста.

На митинге граждане Грузии скандируют известную фразу о "русском военном корабле".

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое несогласие с решением российского руководства о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан. Она считает, что грузинское правительство должно ясно заявить свою позицию по этому вопросу и ввести визовый режим для россиян.