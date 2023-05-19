Власти Грузии разрешили полеты авиакомпании РФ, летавшей в Крым
В Грузию будет летать российская авиакомпания Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей полеты.
Об этом сообщило со ссылкой на официальные грузинские структуры региональное издание "Эхо Кавказа".
Россияне в Грузии
Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение на полеты на территорию страны российской авиакомпании Red Wings.
Авиакомпания будет летать по маршрутам Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси.
Крымские нарушители
Известно, что авиакомпания Red Wings еще с 2021 находится под санкционными ограничениями Украины.
Это произошло из-за того, что Red Wings летали в оккупированный Крым, в нарушение законодательства Украины.
Вместе с тем, Евросоюз в свои санкционные списки эту российскую авиакомпанию не вносил, чем и руководствуются грузинские власти.
Протесты в Тбилиси
Грузины, не согласные с возобновлением авиасообщения с Россией, вышли на акцию протеста.
На митинге граждане Грузии скандируют известную фразу о "русском военном корабле".
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое несогласие с решением российского руководства о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан. Она считает, что грузинское правительство должно ясно заявить свою позицию по этому вопросу и ввести визовый режим для россиян.