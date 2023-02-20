Візит китайської делегації на Тайвань викликає напруженість на острові через взаємодію між протокою

Китайська делегація

Урядова делегація Китаю відвідала Тайвань вперше з початку пандемії. Це викликало напруженість через взаємодію між протокою, оскільки Пекін підтвердив свої наміри анексувати його.

Про це повідомляє The Guardian.

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Делегація з шести офіційних осіб прибула в Тайбей з планами відвідати фестиваль ліхтарів і провести переговори з місцевими чиновниками. Відомо, що їх запросила міська влада.

Місцеві ЗМІ пишуть, що китайська делегація прибула в суботу та була швидко вивезена, не відповідаючи на запитання журналістів.

Близько десятка прихильників незалежності Тайваню протестували проти їхнього прибуття біля аеропорту, вигукуючи "Тайвань і Китай — окремі країни" і "Китайці, забирайтеся геть".

Рада у справах материкової частини Тайваню заявила, що схвалила заявку на триденний візит за умови, що він буде стриманим і без публічних політичних заяв. Члени правлячої Демократичної прогресивної партії звинуватили мера Тайбея в тому, що він приховує приїзд від громадськості.

Візит китайської делегації посилив внутрішню напруженість навколо транскордонного сполучення. Гоміньдан традиційно прагне тісніших зв'язків з урядом Китаю, і його віцеголова Ендрю Ся нещодавно відвідав Пекін. Він був звинувачений у змові з агресивною державою, але він і Гоміндан захищали цей візит, заявляючи, що вважають, що він допоміг зменшити напруженість.

Позиція Гоміньдану суперечить позиції ДПП, нинішнє керівництво якої стверджує, що Тайвань є суверенною незалежною державою.

Уряд Китаю перервав зв’язок із Тайбеєм після виборів у 2016 році, назвавши їх сепаратистами. Однак візити між містами тривали, поки пандемія не закрила кордони. У той час посилилися військові переслідування Тайваню з боку Китаю.

Офіційні особи Тайбею вітали делегацію. Міністр закордонних справ Китаю Ван І відмовився від закликів запевнити світ, що подальша китайська військова ескалація неминуча.

Коли мер Тайбея виступав на сцені Мюнхенської конференції з безпеки, він звинуватив "сепаратистські сили" на Тайвані в прагненні змінити статус-кво.

"Я коротко запевню аудиторію, що Тайвань є частиною китайської території. Це ніколи не було країною і не буде країною в майбутньому", — заявив Цзян Ван-Ань.

Рада у справах материкової частини країни наголосила, що Тайвань не був і ніколи не буде частиною Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, армія Китаю провела чергові військові навчання неподалік острова Тайвань. Офіс президента Тайваню засудив такі військові дії з боку комуністичного Китаю, заявивши, що буде захищати свою свободу у випадку нападу військ КНР.