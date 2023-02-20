Визит китайской делегации на Тайвань вызывает напряженность на острове из-за взаимодействия между проливом.

Китайская делегация

Правительственная делегация Китая посетила Тайвань впервые с начала пандемии. Это вызвало напряженность из-за взаимодействия между проливом, поскольку Пекин подтвердил свои намерения аннексировать его.

Об этом сообщает The Guardian.

Подробности

Делегация из шести официальных лиц прибыла в Тайбэй с планами посетить фестиваль фонарей и провести переговоры с местными чиновниками. Известно, что их пригласили городские власти.

Местные СМИ пишут, что китайская делегация прибыла в субботу и была быстро вывезена, не отвечая на вопросы журналистов.

Около десятка сторонников независимости Тайваня протестовали против их прибытия возле аэропорта, восклицая "Тайвань и Китай — отдельные страны" и "Китайцы, убирайтесь прочь".

Совет по делам материковой части Тайваня заявил, что одобрил заявку на трехдневный визит при условии, что он будет сдержанным и без публичных политических заявлений. Члены правящей Демократической прогрессивной партии обвинили мэра Тайбэя в том, что он скрывает приезд от общественности.

Визит китайской делегации усилил внутреннюю напряженность вокруг трансграничного сообщения. Гоминьдан традиционно стремится к более тесным связям с правительством Китая, и его вице-голова Эндрю Ся недавно посетил Пекин. Он был обвинен в сговоре с агрессивным государством, но он и Гоминьдан защищали этот визит, заявляя, что считают, что он помог снизить напряженность.

Позиция Гоминьдана противоречит позиции ДПП, нынешнее руководство которой утверждает, что Тайвань является суверенным независимым государством.

Правительство Китая прервало связь с Тайбеем после выборов в 2016 году, назвав их сепаратистами. Однако визиты между городами продолжались, пока пандемия не закрыла границы. В это время усилились военные преследования Тайваня со стороны Китая.

Официальные лица Тайбэя приветствовали делегацию. Министр иностранных дел Китая Ван I отказался от призывов заверить мир, что дальнейшая китайская военная эскалация неизбежна.

Когда мэр Тайбэя выступал на сцене Мюнхенской конференции по безопасности, он обвинил "сепаратистские силы" на Тайване в стремлении сменить статус-кво.

"Я кратко уверю аудиторию, что Тайвань является частью китайской территории. Это никогда не было страной и не будет страной в будущем", — заявил Цзян Ван-Ань.

Совет по материковой части страны подчеркнул, что Тайвань не был и никогда не будет частью Китайской Народной Республики.

Напомним, армия Китая провела очередные военные учения неподалеку от острова Тайвань. Офис президента Тайваня осудил подобные военные действия со стороны коммунистического Китая, заявив, что будет защищать свою свободу в случае нападения войск КНР.