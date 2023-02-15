Новим керівником Вищого антикорупційного суду стала суддя Віра Михайленко

Очільницею ВАКС стала суддя Віра Михайленко

Загальні збори суддів проголосували за призначення Віри Михайленко головою Вищого антикорупційного суду України. Михайленко працювала суддею ВАКС з 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду України.

Нова очільниця ВАКС

Загальні збори суддів визначилися із кандидатурою нового керівника Вищого антикорупційного суду.

На голосуванні було ухвалене рішення про призначення головою ВАКС співробітниці цього судового органу Віри Михайленко.

Що відомо про Михайленко

Вірі Михайленко 42 роки, вона народилася у Києві.

Має юридичну освіту, кандидат юридичних наук.

У Вищому антикорупційному суді працювала з 2019 року. До нинішнього призначення була суддею-спікеркою ВАКС.

Нагадаємо, що з травня 2019 року по травень 2022-го Вищий антикорупційний суд очолювала Олена Танасевич.

Після цього, з 7 травня минулого року обов’язки голови Вищого антикорсуду виконував Олег Павлишин, як суддя ВАКС, що мав найбільший суддівський стаж.

Фото: Facebook-сторінка Вищого антикорупційного суду України