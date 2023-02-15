Новым руководителем Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко

Высший антикоррупционный суд получил нового руководителя: кто им стал
Общее собрание судей проголосовало за назначение Веры Михайленко главой Высшего антикоррупционного суда Украины. Михайленко работала судьей ВАКС с 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины.
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Новый глава ВАКС
Общее собрание судей определилось с кандидатурой нового руководителя Высшего антикоррупционного суда.
На голосовании было принято решение о назначении главой ВАКС сотрудницы этого судебного органа Веры Михайленко.
Что известно о Михайленко
Вере Михайленко 42 года, она родилась в Киеве.
Имеет юридическое образование, кандидат юридических наук.
В Высшем антикоррупционном суде работала с 2019 года. До нынешнего назначения была судьей-спикером ВАКС.
Напомним, что с мая 2019 по май 2022-го Высший антикоррупционный суд возглавляла Елена Танасевич.
После этого, с 7 мая прошлого года, обязанности председателя Высшего антикорсуда исполнял Олег Павлишин, как судья ВАКС, который имел самый судейский стаж.
Фото: Facebook-страница Высшего антикоррупционного суда Украины