Новым руководителем Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко

Главой ВАКС стала судья Вера Михайленко

Общее собрание судей проголосовало за назначение Веры Михайленко главой Высшего антикоррупционного суда Украины. Михайленко работала судьей ВАКС с 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины.

Новый глава ВАКС

Общее собрание судей определилось с кандидатурой нового руководителя Высшего антикоррупционного суда.

На голосовании было принято решение о назначении главой ВАКС сотрудницы этого судебного органа Веры Михайленко.

Что известно о Михайленко

Вере Михайленко 42 года, она родилась в Киеве.

Имеет юридическое образование, кандидат юридических наук.

В Высшем антикоррупционном суде работала с 2019 года. До нынешнего назначения была судьей-спикером ВАКС.

Напомним, что с мая 2019 по май 2022-го Высший антикоррупционный суд возглавляла Елена Танасевич.

После этого, с 7 мая прошлого года, обязанности председателя Высшего антикорсуда исполнял Олег Павлишин, как судья ВАКС, который имел самый судейский стаж.

Фото: Facebook-страница Высшего антикоррупционного суда Украины