Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо арешту голови ВС Князєва

Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: Facebook-сторінка Верховного Суду

Вища рада правосуддя підтримання подання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. ВРП дозволила тримати Князєва під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Подання САП до ВРП

Вища рада правосуддя розглянула подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

У поданні йшлося про необхідність утримування під вартою колишнього голови Верховного Суду України Всеволода Князєва, якого викрили на отриманні хабаря розміром 2,7 млн доларів США.

Рішення Вищої ради правосуддя

Члени ВРП визнали доводи подання і аргументи антикорупційної прокуратури цілком обґрунтованими.

Тож Вища рада правосуддя одноголосно надала згоду на утримання колишнього голови Верховного Суду України під вартою.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар розміром 2,7 млн доларів США отримав голова суду Всеволод Князєв.

Додамо, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Суду Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного Суду із 142 присутніх.