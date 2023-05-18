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Высший совет правосудия принял решение об аресте главы ВС Князева

18 мая 2023 15:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Высший совет правосудия принял решение об аресте главы ВС Князева
Бывший председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев. Фото: Facebook-страница Верховного Суда
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Высший совет правосудия поддержания представления председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко по поводу экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева. ВРП разрешила держать Князева под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Представление САП в ВРП

Высший совет правосудия рассмотрел представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

В представлении говорилось о необходимости содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева, разоблаченного на получении взятки в размере 2,7 млн долларов США.

Решение Высшего совета правосудия

Члены СРП признали доводы представления и аргументы антикоррупционной прокуратуры вполне обоснованными.

Высший совет правосудия единогласно дал согласие на содержание бывшего председателя Верховного Суда Украины под стражей.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку в размере 2,7 млн долларов США получил председатель суда Всеволод Князев.

Добавим, что судьи Верховного Суда на заседании пленума во вторник, 16 мая, инициировали высказывание недоверия главе Суда Всеволоду Князеву, задержанному за взятку. Подписное письмо подписали 138 судей Верховного Суда из 142 присутствующих.

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