Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала нового керівника

Роман Ігнатов. Фото: Київський апеляційний суд

Суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов став головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Його обрали сьогодні, 6 червня, на організаційному засіданні ВККСУ.

Про це повідомляє пресслужба ВККСУ.

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За відповідне рішення проголосували дев'ять членів Комісії.

Що про нього відомо

Роман Ігнатов закінчив Саратовську юридичну академію у 1995 році. Після цього він почав працювати на посаді старшого слідчого прокуратури міста Петрозаводська (Російська Федерація).

У 1996 році працював юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України в Луганську та слідчим прокуратури Ленінського району Луганська.

Протягом 1996 — 1997 років він був юрисконсультом Ленінського відділення №24 Ощадного банку України Луганська та Луганського регіонального управління Промінвестбанку.

З 1997 року до 2003 року він працював на різних посадах в органах прокуратури Луганщини, а саме у 2002 — 2003 роках був на посаді заступника прокурора міста Брянки.

Вже у 2003 році його призначили суддею Краснолуцького міського суду Луганської області, де він працював до 2009 року, після чого його перевели до Луганського апеляційного суду, де він був до 2014 року.

Пізніше Ігнатова перевели до Апеляційного суду Києва (з 2018 року Київський апеляційний суд).

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляцію щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. Однак суд вирішив зменшити розмір застави.