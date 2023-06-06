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Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала нового руководителя

6 июня 2023 16:05
- Карина Бовсуновская
Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала нового руководителя
Роман Игнатов. Фото: Киевский апелляционный суд
- Карина Бовсуновская

Судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов стал главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Его избрали сегодня, 6 июня, на организационном заседании ВККСУ.

Об этом сообщает прессслужба ВККСУ.

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За соответствующее решение проголосовали девять членов Комиссии.

Что о нем известно

Роман Игнатов окончил Саратовскую юридическую академию в 1995 году. После этого он начал работать в должности старшего следователя прокуратуры города Петрозаводска (Российская Федерация).

В 1996 году работал юрисконсультом Ленинского отделения №24 Сбербанка Украины в Луганске и следователем прокуратуры Ленинского района Луганска.

В течение 1996-1997 годов он был юрисконсультом Ленинского отделения №24 Сбербанка Украины Луганска и Луганского регионального управления Проминвестбанка.

С 1997 года по 2003 год он работал на разных должностях в органах прокуратуры Луганской области, а именно в 2002-2003 годах занимал должность заместителя прокурора города Брянки.

Уже в 2003 году он был назначен судьей Краснолуцкого городского суда Луганской области, где он работал до 2009 года, после чего его перевели в Луганский апелляционный суд, где он был до 2014 года.

Позже Игнатов был переведен в Апелляционный суд Киева (с 2018 года Киевский апелляционный суд).

Напомним, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляцию по изменению меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву. Однако суд решил снизить размер залога.

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