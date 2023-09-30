Вірменські протестувальники у США напали на турецьких дипломатів

Протест вірмен під університетом. Фото: скриншот з відео

У п'ятницю, 27 вересня Університет Південної Каліфорнії приймав посла Туреччини в США Хасана Мурада Мерджана, який виступив з промовою на тему публічної дипломатії у зовнішній політиці Туреччини. Вранці біля будівлі зібралися представники вірменської діаспори і влаштували акцію протесту, щоб завадити проведенню заходу.

Про це повідомляє Caliber.Az.

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Університет Південної Каліфорнії приймав посла Туреччини в США Хасана Мурада Мерджана, колишнього посла США в Іраку та Туреччині Джеймс Ф. Жоффруа та консула Азербайджану. Перед початком конференції заграв вірменський дудук, а учасників пригостили вірменською гатою.

Велика група вірменських протестувальників зібралася на заході, а також біля стін університету, щоб протестувати проти рішення звернутися до "відомого заперечувача геноциду". На місці подій були близько двох десятків співробітників Департаменту громадської безпеки.

Сама ж акція протесту розпочалася з того, що вірменський студент вийшов з аудиторії, підняв у повітря вірменський прапор та зажадав припинити захід. Поліція вивела його на вулицю, і незабаром до нього приєдналися інші, скандуючи "Ганьбу університету" та "1915 рік повторюється", маючи на увазі "геноцид вірмен"

Як виявилось, вірменські студенти неодноразово закликали негайно скасувати лекцію. Невдоволення рішенням Університету Південної Каліфорнії провести цей захід зростало вже кілька днів. Мовляв її проводитиме "представника геноцидного режиму, який ще не визнав своїх злочинів, як історичних, так і тих, що вже відбуваються". Однак Школа комунікації та журналістики Анненберга USC вирішила всеодно провести захід.

Таким чином багатьом студентам з вірменськими прізвищами заборонили вхід. Тих, кому вдалося увійти, вигнали менше ніж через 15 хвилин після виступу посла.

Група продовжувала протестувати біля університету до 15:00.

Реакція Азербайджану

У МЗС Азербайджану заявили, що рішуче засуджують напад вірменських радикальних угруповань на учасників конференції "Громадська дипломатія Туреччини", що відбулася 29 вересня в Університеті Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі.

"Той факт, що подібні дії, що вживаються проти нашої країни, наших співвітчизників, а також проти братньої Туреччини та її громадян, дії, які є втіленням вірменської політики етнічної ненависті та нетерпимості, набувають інтенсивного та систематичного характеру, що становить серйозну загрозу. Подібні агресивні напади радикальних представників вірменської діаспори, які не зуміли змиритися з провалом наклепницької кампанії Вірменії проти Азербайджану, а також з падінням сепаратистського режиму, є злочинними діяннями, злочинці мають понести гідне покарання", — йдеться у заяві відомства.

До того ж у МЗС Азербайджану вважають, що така поведінка "містить у собі елементи расової дискримінації, розпалювання ненависті та насильство" і має бути жорстко засуджена міжнародною громадськістю та державою.

Нагадаємо, правоохоронці Азербайджану заарештували ексглаву уряду Нагірного Карабаху.