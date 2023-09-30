Армянские протестующие в США напали на турецких дипломатов

Протест армян под Университетом. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 27 сентября, Университет Южной Калифорнии принимал посла Турции в США Хасана Мурада Мерджана, выступившего с речью на тему публичной дипломатии во внешней политике Турции. Утром у здания собрались представители армянской диаспоры и устроили акцию протеста, чтобы помешать проведению мероприятия.

Об этом сообщает Caliber.Az.

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Университет Южной Калифорнии принимал посла Турции в США Хасана Мурада Мерджана, бывшего посла США в Ираке и Турции Джеймса Ф. Жоффруа и консула Азербайджана. Перед началом конференции заиграл армянский дудук, а участников угостили армянской кучей.

Большая группа армянских протестующих собралась на западе, а также у стен университета, чтобы протестовать против решения обратиться к "известному возражающему геноциду". На месте происшествий было около двух десятков сотрудников Департамента общественной безопасности.

Сама же акция протеста началась с того, что армянский студент вышел из аудитории, поднял в воздух армянский флаг и потребовал прекратить мероприятие. Полиция вывела его на улицу, и вскоре к нему присоединились другие, скандируя "Позор университету" и "1915 повторяется", имея в виду "геноцид армян"

Как оказалось, армянские студенты неоднократно призывали немедленно отменить лекцию. Недовольство решением Университета Южной Калифорнии провести это мероприятие росло уже несколько дней. Мол ее будет проводить "представителя геноцидного режима, который еще не признал своих преступлений, как исторических, так и уже происходящих". Однако Школа коммуникации и журналистики Анненберга USC решила все равно провести мероприятие.

Таким образом, многим студентам с армянскими фамилиями запретили вход. Тех, кому удалось войти, выгнали менее чем через 15 минут после выступления посла.

Группа продолжала протестовать у университета до 15:00.

Реакция Азербайджана

В МИД Азербайджана заявили, что решительно осуждают нападение армянских радикальных группировок на участников конференции "Общественная дипломатия Турции", состоявшейся 29 сентября в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

"Тот факт, что подобные действия, предпринимаемые против нашей страны, наших соотечественников, а также против братской Турции и ее граждан, действия, являющиеся воплощением армянской политики этнической ненависти и нетерпимости, приобретают интенсивный и систематический характер, что представляет серьезную угрозу. агрессивные нападения радикальных представителей армянской диаспоры, не сумевшие смириться с провалом клеветнической кампании Армении против Азербайджана, а также с падением сепаратистского режима, являются преступными действиями, преступники должны понести достойное наказание", — говорится в заявлении ведомства.

К тому же в МИД Азербайджана считают, что такое поведение "содержит в себе элементы расовой дискриминации, разжигание ненависти и насилие" и должно быть жестко осуждено международной общественностью и государством.

Напомним, правоохранители Азербайджана арестовали эксглаву правительства Нагорного Карабаха.