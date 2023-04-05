Фінляндія і НАТО: здобутки та наслідки офіційного вступу країни до Альянсу

Військові експерти прокоментували наслідки вступу Фінляндії в НАТО. Фото: NATO / Flickr

Для Фінляндії 4 квітня стало справді епохальним днем. Адже країна нарешті офіційно отримала статус повноправного членом НАТО, а біля штаб-квартири організації на флагштоці урочисто підняли її прапор, який став 31 у колі країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу.

Як вплине вступ Фінляндії на ситуацію в Скандинавсько-Балтійському регіоні, чим країна зможе підсилити Альянс і чи зможе щось цьому протиставити російська федерація, Новини.LIVE з'ясовували у військових експертів.

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Фото: NATO / Flickr

путін впав у свою ж яму

"Великий "геостратег" путін переграв всіх і насамперед — самого себе, коли до початку повномасштабного вторгнення в Україну висував Заходу свої умови щодо нерозширення НАТО і вимагав його повернення взагалі у кордони 97-го року. У результаті російський диктатор отримав + 1300 кілометрів додаткового кордону НАТО уздовж росії", — констатує військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Чверть мільйона "багнетів" з доброю пам'яттю

До того ж, звернув увагу експерт, у фінів армія нараховує 250 тисяч осіб і є дуже добре навченою та оснащеною, що кратно підсилить Альянс.

"Окрім цього, фіни мають дуже добру і довгу історичну пам'ять на події і 1939-го, і 40-х років...", — натякнув Селезньов.

Владислав Селезньов

Цілком очевидно, вважає він, що з прийняттям Фінляндії до НАТО баланс сил у регіоні серйозно посилиться на користь останнього.

"Думаю, з часом і Швеція стане членом Північноатлантичного Альянсу", — висловив своє переконання Селезньов.

Водночас він звернув увагу і на той факт, що фіни достатньо обережно оцінюють можливість розміщення у себе НАТОвських баз та ядерної зброї.

Але тим не менш, наголосив офіцер, у них сил і можливостей більш ніж достатньо для того, щоб за необхідності відбити у росіян бажання робити щось погане.

"До того ж, нагадаю, що російський потенціал не йде ні в яке порівняння з сумарним військово-економічним потенціалом НАТО. Тим більше, що серйозних союзників у росії на сьогодні в світі як таких не існує", — зауважив Селезньов.

Балтійський флот рф стане нікчемним

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун переконаний в тому, що російська федерація нічого не зможе протиставити Альянсу у відповідь на його поповнення Фінляндією.

"Її (росії. — Ред.) кордони з НАТО збільшилися рівно у два рази. І якщо не до літа, то до кінця року питання про вступ до НАТО Швеції буде вирішено, то питання доступу до Балтики російського флоту буле закрито, а існування самого Балтійського флоту втратить своє колишнє значення", — запевнив Ягун.

Віктор Ягун. Фото: Апостроф

Експосадовець СБУ нагадав, що Фінляндія була готова до вступу в НАТО ще у 1993-му році, тому що до цього у неї були, так би мовити, певні міжнародні забов'язання перед Радянським Союзом щодо нейтрального статусу країни.

"Фінам це не подобалося, і це відчувалося завжди. Однак вони все витримали достойно і прийшли до логічного набуття своєї мети", — констатував генерал.

Фіни святкують вступ країни до НАТО. Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/REUTERS

Водночас він звернув увагу на той факт, що, коли рік назад розпочалися активні процеси вступу Фінляндії до НАТО, росія замість підсилення своїх північних кордонів навпаки перекинула військові підрозділи в Україну або ближче до її кордонів.

Загарбане треба повертати

Таким чином, підкреслив Ягун, вся риторика путіна про недопущення розширення НАТО розбилася о факт вступу Фінляндії до Альянсу. А її входження до цієї організації підсилить ситуацію з безпекою і в Північних морях, і в країнах Балтії.

На тлі цього ексспівробітник спецслужби не виключив, що росія в традиційному для себе стилі поведінки ще буде вдаватися до провокацій.

"Думаю, якщо росія припинить своє існування в тому вигляді, в якому вона є, то фіни згадають і про 20% своєї території, яку захопила росія, і Естонія згадає про 20% своєї території, яку у 40-му році в неї забрала росія й таке інше", — не виключив такого розвитку подій в подальшому Ягун.

Кордон Фінляндії та росії. Фото: REUTERS/Tom Little

Часи нейтралітету закінчилися

Основою російської зовнішньої політики щодо найближчих сусідів є тиск на них з метою набуття ними примусового статусу нейтралітету. Такої думки дотримується військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Офіційне прийняття Фінляндії до НАТО стало руйнацією цього. Фіни дали росії чітко зрозуміти, що поняття нейтралітету залишилося в далекому минулому", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Він не виключив, що, найімовірніше, у відповідь росія зробить якусь передислокацію військ на півночі, і не більше.

Крім того, додав аналітик, варто зрозуміти, що вступ Фінлядії в НАТО зруйнував один з ідеологічних міфів нападу росії на Україну — не дати можливості розширенню кордонів Альянсу.

На переконання Снєгирьова, Фінляндія суттєво підсилить НАТО у плані надійного прикриття його північного флангу. Оскільки і Скандинавські, і Прибалтійські країни Альянсу були Ахілесовою п'ятою Блоку.

"А наразі ми можемо казати про те, що Балтійське море перетворюється фактично у внутрішнє море країн НАТО. Тобто є всі можливості блокування всієї військово-морської структури російської федерації на півночі. Крім того, поліпшується логістика і взаємодія частин НАТО, які будуть розташовані у Скандинавських та Балтійських країнах", — поділився припущеннями Снєгирьов.

Водночас він висловив думку стосовно того, що "нависання" Фінляндії на Балтиці значно послабить можливості рф вдатися до спроб взяття під контроль так званого Сувалкського коридору (100-кілометрова територія уздовж Сувалок, Августова та Сейну, яка з'єднує балтійські країни з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію Калінінградської області та білорусі. — Ред.).

Тобто, пояснив Снєгирьов, вступ Фінлядії фактично ставить якщо не крапку, то велике питання в реалізації цього плану.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Єнс Столтенберг. Фото: NATO / Flickr

"До речі, я так розумію, зі Швецією буде така сама перспектива у найближчому майбутньому... І, до речі, я не здивуюся, якщо років за п'ять фіни попросять росію повернути захоплені історично фінські землі (Карелію. — Ред.)", — зазначив Снєгирьов.

Отже, можемо констатувати, що росія своєю агресією до України та всього світу добилася прямо протилежного своїм бажанням — геополітичного фіаско. А реальних важелів впливу на ситуацію у неї наразі немає. Хіба що крім традиційних погроз вічно п'яного голови Радбезу Дмитра Медведєва.