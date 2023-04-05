Финляндия и НАТО: достижения и последствия официального вступления страны в Альянс

Военные эксперты прокомментировали последствия вступления Финляндии в НАТО. Фото: NATO / Flickr

Для Финляндии 4 апреля стало действительно эпохальным днем. Ведь страна наконец-то официально получила статус полноправного члена НАТО, а возле штаб-квартиры организации на флагштоке торжественно подняли ее флаг, который стал 31 в кругу стран-участниц Североатлантического Альянса.

Как повлияет вступление Финляндии на ситуацию в Скандинавско-Балтийском регионе, чем страна сможет усилить Альянс и сможет ли что-то противопоставить этому российская федерация, Новини.LIVE выясняли у военных экспертов.

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Фото: NATO / Flickr

путин упал в свою же яму

"Великий "геостратег" путин переиграл всех и прежде всего — самого себя, когда до начала полномасштабного вторжения в Украину выдвигал Западу свои условия по нерасширению НАТО и требовал его возвращения вообще в границы 97-го года. В результате российский диктатор получил + 1300 километров дополнительной границы НАТО вдоль россии", — констатирует военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Четверть миллиона "штыков" с хорошей памятью

К тому же, обратил внимание эксперт, у финнов армия насчитывает 250 тысяч человек и очень хорошо обучена и оснащена, что кратно усилит Альянс.

"Кроме этого, финны обладают очень хорошей и длинной исторической памятью на события и 1939-го, и 40-х годов..." , — намекнул Селезнев.

Владислав Селезнев

Очевидно, считает он, что с принятием Финляндии в НАТО баланс сил в регионе серьезно усилится в пользу последнего.

"Думаю, со временем и Швеция станет членом Североатлантического Альянса", — выразил убеждение Селезнев.

В то же время, он обратил внимание и на тот факт, что финны достаточно осторожно оценивают возможность размещения у себя НАТОвских баз и ядерного оружия.

Но, тем не менее, подчеркнул офицер, у них сил и возможностей более чем достаточно для того, чтобы при необходимости отбить у россиян желание сделать что-то плохое.

"К тому же напомню, что российский потенциал не идет ни в какое сравнение с суммарным военно-экономическим потенциалом НАТО. Тем более, что серьезных союзников в россии на сегодняшний день в мире как таковых не существует", — отметил Селезнев.

Балтийский флот россии станет ничтожным

Бывший заместитель главы СБУ генерал-майор Виктор Ягун убежден в том, что российская федерация ничего не сможет противопоставить Альянсу в ответ на его пополнение Финляндией.

"Ее (россии. — Ред.) границы с НАТО увеличились ровно в два раза. И если не до лета, то до конца года вопрос о вступлении в НАТО Швеции будет решен, то вопрос доступа к Балтике российского флота был закрыт, а существование самого Балтийский флот потеряет свое былое значение", — заверил Ягун.

Виктор Ягун. Фото: Апостроф

Экс-чиновник СБУ напомнил, что Финляндия была готова к вступлению в НАТО еще в 1993 году, потому что до этого у нее были, так сказать, определенные международные обязательства перед Советским Союзом относительно нейтрального статуса страны.

"Финам это не нравилось, и это чувствовалось всегда. Однако они все выдержали достойно и пришли к логическому приобретению своей цели", — констатировал генерал.

Финны празднуют вступление страны в НАТО. Фото: Markku Ulander/Lehtikuva/REUTERS

В то же время он обратил внимание на тот факт, что когда год назад начались активные процессы вступления Финляндии в НАТО, россия вместо усиления своих Северных границ наоборот перебросила военные подразделения в Украину или ближе к ее границам.

Захваченное нужно возвращать

Таким образом, подчеркнул Ягун, вся риторика путина о недопущении расширения НАТО разбилась о факте вступления Финляндии в Альянс. А ее вхождение в эту организацию улучшит ситуацию с безопасностью и в Северных морях и в странах Балтии.

На фоне этого экс-сотрудник спецслужбы не исключил, что россия в традиционном для себя стиле поведения еще будет прибегать к провокациям.

"Думаю, если россия прекратит свое существование в том виде, в каком она есть, то финны упомянут и о 20% своей территории, которую захватила россия, и Эстония вспомнит о 20% своей территории, которую в 40-м году у нее забрала россия и так далее", — не исключил такого развития событий в дальнейшем Ягун.

Граница Финляндии и россии. Фото: REUTERS/Tom Little

Времена нейтралитета закончились

Основой российской внешней политики по отношению к ближайшим соседям является давление на них с целью обретения ими принудительного статуса нейтралитета. Такого мнения придерживается военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Официальное принятие Финляндии в НАТО стало разрушением этого. Финны дали россии четко понять, что понятие нейтралитета осталось в далеком прошлом", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

Он не исключил, что, скорее всего, в ответ россия сделает некую передислокацию войск на севере, и не больше.

Кроме того, добавил аналитик, следует понимать, что вступление Финляндии в НАТО разрушило один из идеологических мифов нападения россии на Украину — не дать возможности расширению границ Альянса.

По мнению Снегирева, Финляндия существенно усилит НАТО в плане надежного прикрытия его северного фланга. Поскольку и Скандинавские, и Прибалтийские страны Альянса были Ахиллесовой пятой Блока.

"А пока мы можем говорить о том, что Балтийское море превращается фактически во внутреннее море стран НАТО. То есть есть все возможности блокирования всей военно-морской структуры российской федерации на севере. Кроме того, улучшается логистика и взаимодействие частей НАТО, которые будут расположены в Скандинавских и в Балтийских странах", — поделился предположениями Снегирев.

В то же время он выразил мнение относительно того, что "нависание" Финляндии на Балтике значительно ослабит возможности россии предпринять попытки взятия под контроль так называемого Сувалкского коридора (100-километровая территория вдоль Сувалок, Августова и Сейна, соединяющая балтийские страны с Польшей и другими членами НАТО, а также разделяет территорию Калининградской области и беларуси. — Ред.).

То есть, объяснил Снегирев, вступление Финляндии фактически задает если не точку, то большой вопрос в реализации этого плана.

Президент Финляндии Саули Ниинисте та Йенс Столтенберг. Фото: NATO / Flickr

"Кстати, я так понимаю, со Швецией будет такая же перспектива в ближайшем будущем... И, кстати, я не удивлюсь, если лет через пять финны попросят россию вернуть захваченные исторически финские земли (Карелию. — Ред.)", — отметил Снегирев.

Итак, можем констатировать, что россия своей агрессией к Украине и всему миру добилась прямо противоположного своим желаниям — геополитического фиаско. А реальных рычагов влияния на ситуацию у нее пока нет. Разве что кроме традиционных угроз вечно пьяного главы Совбеза Дмитрия Медведева.