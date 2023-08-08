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Військкоми-мільйонери та заборона на виїзд для чоловіків: Олег Саакян в ефірі Новини.LIVE

8 серпня 2023 20:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військкоми-мільйонери та заборона на виїзд для чоловіків: Олег Саакян в ефірі Новини.LIVE
Політолог Олег Саакян. Фото: Фонд Родини Богдана Гаврилишина
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вечірню студію Новини.LIVE відвідає політолог Олег Саакян. Він розповість про військкомів-мільйонерів , що не так із ТЦК, а також про заборону на виїзд для чоловіків.

Переглянути прямий ефір, який розпочнеться о 21:30, можна на YouTube-каналі Новини.

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Прямий ефір

Політолог Олег Саакян ексклюзивно для Новини.LIVE розповість про облави на корумпованих голів ТЦК, чому не можна заборонити чоловікам виїзд за кордон, через що ТЦК працюють так неефективно. Також він розповість, як залучити українців повертатися додому з-за кордону та багато іншого.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області проведено обшуки у голови обласного військового комісаріату. Під час війни він придбав майно вартістю близько 350 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що на Донеччині викрито на хабарі військком і співробітника поліції. Вони налагодили схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків.

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