Военкомы-миллионеры и запрет на выезд для мужчин: Олег Саакян в эфире Новини.LIVE

Политолог Олег Саакян. Фото: Фонд Родини Богдана Гаврилишина

Вечернюю студию Новини.LIVE посетит политолог Олег Саакян. Он расскажет про военкомов-миллионеров, что не так с ТЦК, а также про запрет на выезд для мужчин.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 21:30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE

Читайте также:

Прямой эфир

Политолог Олег Саакян эксклюзивно для Новини.LIVE расскажет об облавах на коррумпированных глав ТЦК, почему нельзя запретить мужчинам выезд за границу, из-за чего ТЦК работают так неэффективно. Также он расскажет, как привлечь украинцев возвращаться домой из-за границы и многое другое.

Напомним, что в Днепропетровской области проведены обыски у главы областного военного комиссариата. Во время войны он приобрел имущество стоимостью около 350 000 долларов.

Также мы сообщали, что в Донецкой области разоблачены на взятке военком и сотрудник полиции. Они наладили схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.