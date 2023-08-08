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Военкомы-миллионеры и запрет на выезд для мужчин: Олег Саакян в эфире Новини.LIVE

8 августа 2023 20:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военкомы-миллионеры и запрет на выезд для мужчин: Олег Саакян в эфире Новини.LIVE
Политолог Олег Саакян. Фото: Фонд Родини Богдана Гаврилишина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вечернюю студию Новини.LIVE посетит политолог Олег Саакян. Он расскажет про военкомов-миллионеров, что не так с ТЦК, а также про запрет на выезд для мужчин.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 21:30, можно на YouTube-канале Новини.LIVE

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Прямой эфир

Политолог Олег Саакян эксклюзивно для Новини.LIVE расскажет об облавах на коррумпированных глав ТЦК, почему нельзя запретить мужчинам выезд за границу, из-за чего ТЦК работают так неэффективно. Также он расскажет, как привлечь украинцев возвращаться домой из-за границы и многое другое.

Напомним, что в Днепропетровской области проведены обыски у главы областного военного комиссариата. Во время войны он приобрел имущество стоимостью около 350 000 долларов.

Также мы сообщали, что в Донецкой области разоблачены на взятке военком и сотрудник полиции. Они наладили схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.

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