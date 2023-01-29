Вибухи в Ірані 29 січня: коментар Михайла Подоляка

Михайло Подоляк прокоментував "вибухову ніч" в Ірані

В Ірані вночі пролунали потужні вибухи на низці стратегічних підприємств. На Банковій вважають, що це свого роду "покарання" Ірану за співучасть у війні росії проти України.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Коментар Подоляка

Представник Банкової, коментуючи вибухи в Ірані, наголосив, що війна "виставляє жорсткі рахунки" її співучасникам.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам", — зазначив Подоляк.

Радник голови Офісу президента нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росія вдалась до нескінченної мобілізації, встановлення ПРО в москві, риття окопів й підготовки бомбосховищ. А Іран тим часом після допомоги кремлю спіткала "вибухова ніч".

"Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", — написав Подоляк, додавши скріншот свого минулорічного допису.

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

🇺🇦 ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

Що відомо про атаку дронів в Ірані

На великих підприємствах у різних районах Ірану сьогодні вночі, 29 січня, почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.

Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Міністерство оборони і підтримки Збройних сил Ісламської Республіки Іран у неділю відреагувало на нічну атаку дронів. Відомство повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Ізраїль розпочали масштабні військові навчання. Найімовірніше, вони спрямовані на протистояння Ірану.

Також раніше у ISW заявили, що російська влада продовжує налагоджувати співпрацю із Ісламською Республікою Іран. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, обидві країни-ізгої намагаються обійти таким чином світові санкції.