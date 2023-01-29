Взрывы в Иране 29 января: комментарий Михаила Подоляка

Михаил Подоляк прокомментировал "взрывную ночь" в Иране

В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. На Банковой считают, что это своего рода "наказание" Ирану за соучастие в войне россии против Украины.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

Комментарий Подоляка

Представитель Банковой, комментируя взрывы в Иране, подчеркнул, что война "выставляет жесткие счета" ее соучастникам.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", — отметил Подоляк.

Советник главы Офиса президента напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россия прибегла к бесконечной мобилизации, установлению ПРО в москве, рытью окопов и подготовке бомбоубежищ. А Иран между тем после помощи кремля столкнулся со "взрывной ночью".

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", — написал Подоляк, добавив скриншот своего прошлогоднего сообщения.

Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам.

Паника в России: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ.

Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка.

🇺🇦 же предупреждала. pic.twitter.com/qaWefz19uS – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

Что известно об атаке дронов в Иране

На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.

Взрывы были подтверждены на четырех объектах:

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в Кередж, провинция Альборз.

Explosions являются reported in multiple city across Иран tonight including Hamedan, Isfahan, и Karaj; Есть также в reports что Air Defenses будет been Activated на Hamadan Airbase в Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) January 28, 2023

Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в воскресенье отреагировало на ночную атаку дронов. Ведомство сообщило о "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.

Также ранее в ISW заявили, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.