Война в Израиле: Совбез ООН не принял ни одного решения

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд беседует с журналистами перед заседанием Совета Безопасности ООН. Фото: Эдуардо Муньос

В воскресенье, 8 октября, несмотря на срочное собрание Совета Безопасности ООН, призванное обсудить напряженную обстановку на Ближнем Востоке, конкретные шаги не были предприняты. По крайне мере так сказали некоторые участники встречи.

Об этом сообщает CNN.

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Помощник посла США в ООН Роберт Вуд общаясь с представителями СМИ после брифинга сказал, что не желает раскрывать детали обсуждений. Однако он подчеркнул, что несколько государств высказали осуждение атак со стороны ХАМАС.

"Конечно, не все осуждали нападения, и я не буду углубляться в детали. Я полагаю, вы можете самостоятельно сделать выводы о кое-каких аспектах, даже если я промолчу", — заметил он.

CNN уточняет, что Совет Безопасности, в который входят 10 выбранных и пять постоянных членов — Китай, США, Франция, Великобритания и Российская Федерация, требует единогласного голосования всех 15 членов, чтобы официальное заявление было сделано по завершении собрания.

В свою очередь Вуд подчеркнул, что ситуация остается весьма нестабильной и наполненной рисками. Он добавил, что правительственные структуры активно работают над предотвращением расширения конфликта в регионе.

"Важность того, чтобы глобальное сообщество строго осудило это неожиданное вторжение, а также террористические акты и действия, происходящие в текущий момент, не может быть недооценена. Теперь важно, чтобы международное сообщество выразило свою поддержку Израилю", — сказал Вуд.

Напомним, что посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что террористическая организация ХАМАС совершила военные преступления. По его словам, пришло время "уничтожить террористическую инфраструктуру"