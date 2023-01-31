Війна путіна проти України підштовхує радянські країни до союзів

Війна путіна проти України підштовхує радянські країни до нових союзів, — Bloomberg
Путінська війна проти України підштовхує колишні радянські країни створювати нові союзи, щоб знизити залежність рф. Офіційні представники колишніх радянських держав у Центральній Азії та на Кавказі стверджують, що війна в Україні спонукає їхню владу шукати способи, щоб позбутися залежності від кремля.
Про це пише Bloomberg.
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Нові союзи
У повідомленні зазначається, що нерідко новими союзниками стають конкурентні сторони, наприклад Туреччина, Євросоюз та країни Близького Сходу.
За словами політологів, росія протягом десятиліть була "гравцем з правом вето" і воротарем у північній Євразії, де нічого особливого не могло статися, якби це не сподобалося кремлю. Однак тепер ситуація змінюється, і москва з роздратуванням реагує на нові союзи в Азії.
Сьогодні росія зайнята війною в Україні. У цей час Казахстан та Вірменія почали налагоджувати контакт зі сторонами, вплив яких у регіоні Москва тривалий час намагалася обмежити. Наприклад, Туреччина, якій вдалося "заповнити порожнечу".
Ситуація у Казахстані
За даними Bloomberg, одним з головних представників нових геополітичних процесів є Казахстан. Росія продемонструвала своє невдоволення Астаною і неодноразово перекривала потоки трубопроводом Каспійського консорціуму, пояснюючи це технічними проблемами. Цим трубопроводом Казахстан постачає 80% своєї нафти.
Тим часом резидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв минулого року налагодив діалог із лідерами Туреччини, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.
Ситуація в Узбекистані
Узбекистан, який залежить від рф, хотів відкритися ще до війни в Україні. У липні країна підписала угоду про партнерство з ЄС, а у грудні посилила контакти зі США.
Вірменія та Азербайджан
Конфлікт навколо Нагірного Карабаху показав, що авторитет рф у регіоні стрімко падає. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян незадоволений тим, що РФ не може забезпечити коридор у Нагірному Карабах. Цього місяця біля російської військової бази в Гюмрі тричі влаштовували протести, висуваючи гасла "Російські окупаційні сили з Вірменії".
Азербайджан скористався російським вторгненням і фактично заблокував головну трасу, що сполучає Нагірний Карабах та Вірменію. На тлі цього Баку посилив співпрацю з Туреччиною.
Нагадаємо, що Вірменія вважає недоцільним проведення навчань Організації договору про колективну безпеку на своїй території. Країна боїться за свою безпеку на тлі ескалації напруги на кордоні з Азербайджаном.