Війна путіна проти України підштовхує радянські країни до союзів

Президент рф володимир путін

Путінська війна проти України підштовхує колишні радянські країни створювати нові союзи, щоб знизити залежність рф. Офіційні представники колишніх радянських держав у Центральній Азії та на Кавказі стверджують, що війна в Україні спонукає їхню владу шукати способи, щоб позбутися залежності від кремля.

Про це пише Bloomberg.

Нові союзи

У повідомленні зазначається, що нерідко новими союзниками стають конкурентні сторони, наприклад Туреччина, Євросоюз та країни Близького Сходу.

За словами політологів, росія протягом десятиліть була "гравцем з правом вето" і воротарем у північній Євразії, де нічого особливого не могло статися, якби це не сподобалося кремлю. Однак тепер ситуація змінюється, і москва з роздратуванням реагує на нові союзи в Азії.

Сьогодні росія зайнята війною в Україні. У цей час Казахстан та Вірменія почали налагоджувати контакт зі сторонами, вплив яких у регіоні Москва тривалий час намагалася обмежити. Наприклад, Туреччина, якій вдалося "заповнити порожнечу".

Ситуація у Казахстані

За даними Bloomberg, одним з головних представників нових геополітичних процесів є Казахстан. Росія продемонструвала своє невдоволення Астаною і неодноразово перекривала потоки трубопроводом Каспійського консорціуму, пояснюючи це технічними проблемами. Цим трубопроводом Казахстан постачає 80% своєї нафти.

Тим часом резидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв минулого року налагодив діалог із лідерами Туреччини, Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

Ситуація в Узбекистані

Узбекистан, який залежить від рф, хотів відкритися ще до війни в Україні. У липні країна підписала угоду про партнерство з ЄС, а у грудні посилила контакти зі США.

Вірменія та Азербайджан

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху показав, що авторитет рф у регіоні стрімко падає. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян незадоволений тим, що РФ не може забезпечити коридор у Нагірному Карабах. Цього місяця біля російської військової бази в Гюмрі тричі влаштовували протести, висуваючи гасла "Російські окупаційні сили з Вірменії".

Азербайджан скористався російським вторгненням і фактично заблокував головну трасу, що сполучає Нагірний Карабах та Вірменію. На тлі цього Баку посилив співпрацю з Туреччиною.

Нагадаємо, що Вірменія вважає недоцільним проведення навчань Організації договору про колективну безпеку на своїй території. Країна боїться за свою безпеку на тлі ескалації напруги на кордоні з Азербайджаном.