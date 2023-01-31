Война путина против Украины подталкивает советские страны к союзам

Президент рф владимир путин

Путинская война против Украины подталкивает бывшие советские страны создавать новые союзы, чтобы снизить зависимость рф. Официальные представители бывших советских государств в Центральной Азии и на Кавказе утверждают, что война в Украине побуждает их власть искать способы, чтобы избавиться от зависимости от кремля.

Об этом пишет Bloomberg.

Новые союзы

В сообщении указывается, что нередко новыми союзниками становятся конкурирующие стороны, к примеру Турция, Евросоюз и страны Ближнего Востока.

По словам политологов, рф в течение десятилетий была "игроком с правом вето" и вратарем в северной Евразии, где ничего особенного не могло произойти, если бы это не понравилось кремлю. Однако теперь ситуация меняется и москва с раздражением реагирует на новые союзы в Азии.

Сейчас рф занята войной в Украине. В это время Казахстан и Армения начали налаживать контакт со сторонами, влияние которых в регионе москва долгое время пыталась ограничить. К примеру, Турция, которой удалось "заполнить пустоту".

Ситуация в Казахстане

По сведениям Bloomberg одним из главных представителей новых геополитических процессов является Казахстан. Россия продемонстрировала свое недовольство Астаной и неоднократно перекрывала потоки по трубопроводу Каспийского консорциума, объясняя это техническими проблемами. По этому трубопроводу Казахстан поставляет 80% своей нефти.

Тем временем резидент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в прошлом году наладил диалог с лидерами Турции, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Ситуация в Узбекистане

Узбекистан, который зависит от рф, хотел открыться еще до войны в Украине. В июле страна подписала соглашение про партнерство с ЕС, а в декабре усилила контакты с США.

Армения и Азербайджан

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха показал, что авторитет России в регионе стремительно падает. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен тем, что РФ не может обеспечить коридор в Нагорный Карабах. В этом месяце у российской военной базы в Гюмри трижды устраивали протесты, выдвигая лозунги "Русские оккупационные силы из Армении".

Азербайджан воспользовался российским вторжением и фактически заблокировал главную трассу, соединяющую Нагорный Карабах и Армению. На фоне этого Баку ужесточил сотрудничество с Турцией.

Напомним, что Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации договора о коллективной безопасности на своей территории. Страна боится за свою безопасность на фоне эскалации напряжения на границе с Азербайджаном.