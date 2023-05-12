Відверте зізнання Залужного: від чого плакав Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Скріншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив відверте зізнання, що один раз йому довелося плакати під час війни. Каже, просто не міг стримати сліз. Адже попри те, що він військовий, він залишається звичайною людиною.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався під час спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

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Валерій Залужний розповів ту щемливу історію, яка довела його до сліз.

"Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. А він був пілотом гелікоптера, який літав у Маріуполь. На той момент, коли я з нею переписувався, у мене була надія, що він живий і все буде добре", — згадує Валерій Залужний.

Але згодом йому доповіли, що цей льотчик загинув. І тепер потрібно було повідомити про це матері. І це було дуже важко для Залужного.

"Син перед вильотом написав, що він – патріот. Що навіть як його не стане, він хоче, щоб люди знали, що він – нормальна людина. І коли я намагався з мамою якось обговорити це питання, у мене сил не вистачило", — зізнався Залужний.

Журналіст спитав, чи пам'ятає він ім'я того бійця. Залужний відповів, що пам'ятає, але не буде його називати.

"Пам'ятаю, але не буду називати. Їх доведеться називати дуже багацько. Вони всі цього варті", — сказав Залужний.

Каже, ім'я цього хлопця, як і інших загиблих героїв він пам'ятатиме завжди.

Генерали теж плачуть

Навіть зараз, у розмові із журналістом, Залужний дуже емоційно згадував цю історію. Було видно, що йому знову болить, він вкотре переживає ті жахливі дні разом з матір'ю загиблого сина і ледь стримує сльози.

Валерій Залужний в інтерв'ю також поділився деякими військовими таємницями. Розповів, як Збройним силам вдавалось переміщувати техніку непомітно для всієї країни, та які дії та рішення допомогли Україні вистояти в перші найскладніші тижні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як Україна готувалася до нападу Росії. За його словами, підготовка до вторгнення була великим комплексом заходів.