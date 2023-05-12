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Откровенное признание Залужного: от чего плакал Главнокомандующий ВСУ

12 мая 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Откровенное признание Залужного: от чего плакал Главнокомандующий ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал откровенное признание, что однажды ему пришлось плакать во время войны. Говорит, просто не мог сдержать слез. Ведь, несмотря на то, что он военный, он остается обычным человеком.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался во время спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

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Валерий Залужный рассказал историю, которая довела его до слез.

"Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. А он был пилотом вертолета, который летал в Мариуполь. На тот момент, когда я с ней переписывался, у меня была надежда, что он жив и все будет хорошо", — вспоминает Валерий Залужный.

Но потом ему доложили, что этот летчик погиб. И теперь нужно было сообщить об этом матери. И это было очень тяжело для Залужного.

"Сын перед вылетом написал, что он — патриот. Что даже когда его не станет, он хочет, чтобы люди знали, что он — нормальный человек. И когда я пытался с мамой как-то обсудить этот вопрос, у меня сил не хватило", — признался Залужный.

Журналист спросил, помнит ли он имя бойца. Залужный ответил, что помнит, но не будет его называть.

"Помню, но не буду называть. Их придется называть очень много. Они все этого достойны", —- сказал Залужный.

Говорит, имя этого парня, как и других погибших героев, он будет помнить всегда.

Генералы тоже плачут

Даже сейчас в разговоре с журналистом Залужный очень эмоционально вспоминал эту историю. Было видно, что ему снова болит, он еще раз переживает эти ужасные дни вместе с матерью погибшего сына и едва сдерживает слезы.

Валерий Залужный в интервью также поделился некоторыми военными тайнами. Рассказал, как Вооруженным силам удавалось перемещать технику незаметно для всей страны, и какие действия и решения помогли Украине выстоять в первые сложные недели полномасштабного вторжения.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как Украина готовилась к нападению России. По его словам, подготовка к вторжению была большим комплексом мер.

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