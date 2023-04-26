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Відповідь Китаю: армія Тайваню проведе військові навчання із деблокади острова

26 квітня 2023 09:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Відповідь Китаю: армія Тайваню проведе військові навчання із деблокади острова
Тайванська армія. Фото: Reuters/Taiwan Defence Ministry
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китайська Республіка (Тайвань) готує військові навчання зі знищення ворожих сил вторгнення та деблокади острова. Навчання пройдуть у два етапи.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на рішення міністерства оборони Китайської Республіки.

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Навчання у два етапи

Міністерство оборони Тайваню планує провести військові навчання на фоні імовірних загроз з боку Китайської Народної Республіки.

Навчання "Хань Куан" пройдуть у два етапи. В період з 15 по 19 травня відбудуться теоретичні навчання.

А з 24 по 28 липня, після мобілізації сил, пройдуть навчання з бойовими стрельбами.

Деблокада острова

Перш за все, навчання будуть сконцентровані на діях на морських просторах.

В рамках навчальної деблокади острова Тайвань армія Китайської Республіки буде імітувати атаку на ворожі війська і десантні кораблі агресорів.

Крім того, армія Тайваню буде проробляти шляхи деблокади острова та захисту морських шляхів.

Нагадаємо, що на початку квітня комуністичний Китай розпочав навчання навколо Тайваню через зустріч президента Китайської Республіки Цай Інвень зі спікером Палати представників США. Сорок два винищувачі країни ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.

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