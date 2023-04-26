Ответ Китая: армия Тайваня проведет военные учения по деблокаде острова
Китайская Республика (Тайвань) готовит военные учения по уничтожению вражеских сил вторжения и деблокаде острова. Учения пройдут в два этапа.
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на решение министерства обороны Китайской Республики.
Обучение в два этапа
Министерство обороны Тайваня планирует провести военные учения на фоне возможных угроз со стороны Китайской Народной Республики.
Учения "Хань Куан" пройдут в два этапа. В период с 15 по 19 мая состоятся теоретические учения.
А с 24 по 28 июля, после мобилизации сил, пройдут учения с боевыми стрельбами.
Деблокада острова
Прежде всего, учения будут сконцентрированы на действиях на морских просторах.
В рамках учебной деблокады острова Тайвань армия Китайской Республики будет имитировать атаку на вражеские войска и десантные корабли агрессоров.
Кроме того, армия Тайваня будет разрабатывать пути деблокады острова и защиты морских путей.
Напомним, что в начале апреля коммунистический Китай начал обучение вокруг Тайваня из-за встречи президента Китайской Республики Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.