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Ответ Китая: армия Тайваня проведет военные учения по деблокаде острова

26 апреля 2023 09:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ответ Китая: армия Тайваня проведет военные учения по деблокаде острова
Тайваньская армия. Фото: Reuters/Taiwan Defence Ministry
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Китайская Республика (Тайвань) готовит военные учения по уничтожению вражеских сил вторжения и деблокаде острова. Учения пройдут в два этапа.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на решение министерства обороны Китайской Республики.

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Обучение в два этапа

Министерство обороны Тайваня планирует провести военные учения на фоне возможных угроз со стороны Китайской Народной Республики.

Учения "Хань Куан" пройдут в два этапа. В период с 15 по 19 мая состоятся теоретические учения.

А с 24 по 28 июля, после мобилизации сил, пройдут учения с боевыми стрельбами.

Деблокада острова

Прежде всего, учения будут сконцентрированы на действиях на морских просторах.

В рамках учебной деблокады острова Тайвань армия Китайской Республики будет имитировать атаку на вражеские войска и десантные корабли агрессоров.

Кроме того, армия Тайваня будет разрабатывать пути деблокады острова и защиты морских путей.

Напомним, что в начале апреля коммунистический Китай начал обучение вокруг Тайваня из-за встречи президента Китайской Республики Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.

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