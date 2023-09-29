"Происходит нечто опасное": Байден заявил, что движение Трампа угрожает демократии

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением об угрозах для демократии Штатов. Американский лидер вспомнил экстремистские движения в Республиканской партии, которые поддерживает бывший президент страны Дональд Трамп.

Об этом пишет издание CNN, ссылаясь на слова Джо Байдена.

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"Сейчас в Америке происходит нечто опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA", — заявил Байден. Стоит напомнить, что MAGA (Make America Great Again) — это лозунг политической кампании Дональда Трампа на прошлых выборах.

По словам американского лидера, Республиканской партией руководят и запугивают экстремисты MAGA.

"Их экстремистская повестка дня, если она будет реализована, коренным образом изменит институты американской демократии, которыми мы их знаем", — подчеркивает Байден.

В своей речи президент Штатов также упомянул о недавнем заявлении Трампа о том, чтобы казнить генерала Марка Милли. В то же время, как молчание республиканцев по этому комментарию было "оглушительным".

"Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я верю, что в Америке нет места — ни одного, ни одного, ни одного — политическому насилию", — подчеркнул Байден.

Напомним, 26 сентября по приговору суда экспрезидент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве. Долгое время он обманывал банки и страховщиков, завышая свой капитал в документах.