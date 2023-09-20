Выборы во время войны 2024: попадут ли военные в парламент

Выборы в условиях войны. Фото: Новини.LIVE

По законодательству невозможно провести выборы в условиях войны. Но даже тот факт, что на них не выделили статью расходов по проекту бюджета на 2024 год, не останавливает разговоры о том, что выборы могут состояться. О кардинально ином составе парламента заговорили давно, когда монобольшинство потеряло свою силу и авторитет, и все больше экспертов склоняются к новому монобольшинству — из военных.

Попадут ли ветераны в Верховную Раду Украины, на каких условиях и почему на это влияет дата выборов и исход войны, Новини.LIVE поговорило с политологом Алексеем Буряченко.

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Партия военных или военные в партиях

Во время полномасштабной войны военные в Украине обладают абсолютной поддержкой со стороны населения. Но это тогда, когда они выполняют боевые задания на фронте. Вопрос об их политической карьере еще остро не стоит, потому что о выборах говорят только в будущем и после победы.

Именно тот факт, состоятся выборы в условиях активной фазы войны или после ее завершения, и будет влиять на военных в парламенте — это будет отдельная партия из ветеранов или они займут свои места в партийных списках уже существующих политических сил. Об этом заявил во время эксклюзивного разговора с Новини.LIVE политолог Алексей Буряченко.

"Запрос на военных — в разных списках партий и на партию военных — есть. Пока будет война, любое общество больше всего возлагает надежды на военных, поэтому к ним и наибольшее доверие, а и потому — наибольший запрос. Но непонятно, когда начнется политический сезон — во время войны или после. Это будет влиять на запрос общества. Если после войны, то важно, на каких условиях эта война будет завершена. Если выборы во время войны, то запрос есть на победу и есть ассоциация с военными, поэтому будет запрос на их присутствие в Раде ", — сказал Буряченко.

Выборы в Украине. Фото: УНИАН

Если же выборы состоятся после войны, то, кроме вопроса безопасности, будет стоять вопрос восстановления и евроинтеграционных процессов. И хотя уважение к людям, которые принесут победу, будет безграничным, будет ли на военных политический спрос — вопрос открытый.

"Что касается партии военных во время войны, то я глубоко убежден, что она будет 100%, может и несколько. А после войны — это вопрос", — добавил Буряченко.

Кто на коне: партия выбирает ветерана или ветеран партию

Субъектом избирательного права в Украине являются политические партии. Если на парламентских выборах не будет мажоритарной системы, то каким бы авторитетным ни был военный, он не пройдет в Раду самостоятельно. Потому ветераны с политическими амбициями окажутся в партийных списках. По словам политолога, партии заинтересованы в привлечении узнаваемых личностей из числа ветеранов, которые смогут обеспечить новые голоса.

Верховная рада Украины. Фото: УНИАН

"Партии заинтересованы в таких персонах. А волонтеры или ветераны заинтересованы во взаимодействии с той политической силой, которая имеет перспективы" , — добавил Буряченко.

И несмотря на то, что нет понимания, когда будут выборы, сейчас политические лидеры уже понимают, что им нужны ветераны в команде. Поэтому, по словам политолога, у кого есть ресурс, тот едет ближе к фронту, передает помощь и технику, чтобы быть причастным к происходящим в армии процессам.

Военные на фронте. Фото: Facebook

"То, что так называемые политические лидеры делают, в политологии называют политические инвестиции. Помним, как во время коронавируса все фотографировались с врачами. О политиках есть такое понятие, как "политическое животное", они на обоняние чувствуют, какая сфера должна принести им голоса на выборах и заведет их в парламент", — сказал политолог.

Буряченко добавил, что на сегодняшний день существует только два маркера, по которым можно определить, пойдут ли ветераны в политику:

Когда военный об этом заявит;

Когда будет зеленый свет на политический процесс и будет появляться инсайдерская информация о тех военных, кто дал согласие на участие в политической гонке.

Политолог добавил, что сейчас военные не будут поднимать эту тему, чтобы не подвергать себя критике общества. Новини.LIVE пытались поговорить о политическом будущем с известными военными и ветеранами, но они отказываются комментировать эту тему.