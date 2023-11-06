Зеленський висловився про вибори під час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський назвав чинники, які потрібні нашій країні, щоб перемогти у війні. Також гарант прокоментував президентські вибори, які мають відбутися у 2024 році.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський вважає, що державні кошти, фінансові можливості нашого бюджету, а також особиста увага та емоційні вкладення разом із докладеними зусиллями є ключовими для перемоги України.

"Громадськість наполягає на перерозподілі бюджетних активів: замість витрат на дорожнє будівництво та ремонт вулиць вони віддали б перевагу підтримці оборонної сфери. І це вірний курс дій. Усі доступні ресурси мають бути спрямовані на зміцнення могутності України", — сказав він.

Зеленський про вибори

Президент України сказав, що поточна ситуація не підходить для масштабних урочистостей чи будь-яких інших необдуманих вчинків у глибокому тилу, які є неприпустимими у воєнний час, особливо коли українська армія та сили оборони переживають зовсім інші почуття.

"І нам усім ясно, що в період бойових дій, коли країна стикається з численними труднощами, вкрай несерйозно і недоречно торкатися у суспільному дискурсі теми виборів на легковажній та грайливій ноті", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Президент України Володимир Зеленський визначився з датою наступних президентських виборів, які передбачається провести 31 березня 2024 року.