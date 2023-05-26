Верховний Суд отримав нового керівника

Голосування у Верховному Суді України. Фото: Facebook-сторінка Верховного Суду

Новим головою Верховного Суду України став Станіслав Кравченко. До цього він займав посаду голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Про це повідомляє Суспільне.

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Пленум Верховного Суду

Сьогодні, 26 травня, розпочалося засідання пленуму Верховного Суду. Це засідання присвячене обранню керівництва цієї судової установи.

На засіданні пленума зареєструвались 145 суддів зі 165. Попри прохання деяких суддів відкласти засідання, було вирішено проводити пленум 26 травня.

За таке рішення проголосували 119 суддів, проти — 44.

Обрання голови ВС

На пленумі було вирішено питання обрання нового голови Верховного Суду України.

Ним став голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслав Кравченко.

За кандидатуру Кравченка проголосували 108 суддів.

11 суддів не підтримали жодного із кандидатів.

Нагадаємо, що на терміновому пленумі Верховного Суду, який проходив у Кловському палаці 16 травня 2023 року, було висловлено недовіру голові ВС Всеволоду Князєву. Його підозрюють у отриманні хабаря у сумі 2,7 млн доларів США.

За недовіру тодішньому голові ВС проголосували 140 суддів, проти — 2.