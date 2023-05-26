Верховный Суд получил нового руководителя

Голосование в Верховном суде Украины. Фото: Facebook-страница Верховного Суда

Новым главой Верховного Суда Украины стал Станислав Кравченко. До этого он занимал должность главы Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Об этом сообщает Суспільне.

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Пленум Верховного суда

Сегодня, 26 мая, началось заседание Пленума Верховного Суда. Это заседание посвящено избранию руководства этого судебного учреждения.

На заседании пленума зарегистрировались 145 судей из 165. Несмотря на просьбы некоторых судей отложить заседание, было решено проводить пленум 26 мая.

За такое решение проголосовали 119 судей, против — 44.

Избрание главы ВС

На пленуме был решен вопрос избрания нового председателя Верховного суда Украины.

Им стал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.

За кандидатуру Кравченко проголосовали 108 судей.

11 судей не поддержали ни одного из кандидатов.

Напомним, что на срочном пленуме Верховного Суда, который проходил в Кловском дворце 16 мая 2023, было выражено недоверие председателю ВС Всеволоду Князеву. Его подозревают в получении взятки в сумме 2,7 млн. долларов США.

За недоверие тогдашнему председателю ВС проголосовали 140 судей, против — 2.