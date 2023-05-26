Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Верховный Суд получил нового руководителя arrow

Верховный Суд получил нового руководителя

26 мая 2023 13:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Верховный Суд получил нового руководителя
Голосование в Верховном суде Украины. Фото: Facebook-страница Верховного Суда
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Новым главой Верховного Суда Украины стал Станислав Кравченко. До этого он занимал должность главы Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Пленум Верховного суда

Сегодня, 26 мая, началось заседание Пленума Верховного Суда. Это заседание посвящено избранию руководства этого судебного учреждения.

На заседании пленума зарегистрировались 145 судей из 165. Несмотря на просьбы некоторых судей отложить заседание, было решено проводить пленум 26 мая.

За такое решение проголосовали 119 судей, против — 44.

Избрание главы ВС

На пленуме был решен вопрос избрания нового председателя Верховного суда Украины.

Им стал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко.

За кандидатуру Кравченко проголосовали 108 судей.

11 судей не поддержали ни одного из кандидатов.

Напомним, что на срочном пленуме Верховного Суда, который проходил в Кловском дворце 16 мая 2023, было выражено недоверие председателю ВС Всеволоду Князеву. Его подозревают в получении взятки в сумме 2,7 млн. долларов США.

За недоверие тогдашнему председателю ВС проголосовали 140 судей, против — 2.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас