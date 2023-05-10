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Верховний комісар ООН з прав людини закликав Іран скасувати смертну кару

10 травня 2023 08:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Верховний комісар ООН з прав людини закликав Іран скасувати смертну кару
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Фото: ООН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Ірані з початку 2023 року було страчено, за неофіційними даними, понад 200 осіб. Іранську владу закликають відмовитися від цього виду покарань. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Верховного комісара з прав людини.

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Заклик до Ірану

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк звернувся до іранської влади із закликом взяти приклад із більшості країн світу та скасувати смертну кару.

Тюрк запропонував Тегерану принаймні припинити усі заплановані страти.

Ситуація зі смертною карою

"У середньому цього року в Ірані щотижня страчують понад 10 осіб, що робить його одним із рекордсменів за цим показником у світі", — наголосив Фолькер Тюрк.

За його словами, джерела в Ірані повідомляють про щонайменше 209 страт з початку 2023 року.

Йдеться в основному про злочини, пов’язані з наркотиками. Також відомо про непропорційно велику кількість страчених із числа національних меншин.

"З такими темпами Іран перебуває на тому ж шляху, що й минулого року, коли, як повідомляється, було страчено близько 580 осіб. Це жахливий показник, особливо якщо взяти до уваги зростаючий консенсус щодо загального скасування смертної кари", — наголосив Верховний комісар ООН з прав людини.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що в Ірані судитимуть людей, які закликають жінок не носити хіджаб.

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