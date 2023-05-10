Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Иран отменить смертную казнь
В Иране с начала 2023 года было казнено, по неофициальным данным, более 200 человек. Иранские власти призывают отказаться от этого вида наказаний.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Верховного комиссара по правам человека.
Призыв в Иран
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к иранским властям с призывом последовать большинству стран мира и отменить смертную казнь.
Тюрк предложил Тегерану по крайней мере прекратить все казни.
Ситуация со смертной казнью
"В среднем в этом году в Иране еженедельно казнят более 10 человек, что делает его одним из рекордсменов по этому показателю в мире", — подчеркнул Фолькер Тюрк.
По его словам, источники в Иране сообщают о по меньшей мере 209 казнях с начала 2023 года.
Речь идет в основном о преступлениях, связанных с наркотиками. Также известно о непропорционально большом количестве казненных из числа национальных меньшинств.
"С такими темпами Иран находится на том же пути, что и в прошлом году, когда, как сообщается, было казнено около 580 человек. Это ужасный показатель, особенно если принять во внимание растущий консенсус по поводу всеобщей отмены смертной казни", — подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека.
Напомним, в апреле стало известно, что в Иране будут судить людей, призывающих женщин не носить хиджаб.