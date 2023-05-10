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Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Иран отменить смертную казнь

10 мая 2023 08:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Иран отменить смертную казнь
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Фото: ООН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Иране с начала 2023 года было казнено, по неофициальным данным, более 200 человек. Иранские власти призывают отказаться от этого вида наказаний.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Верховного комиссара по правам человека.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к иранским властям с призывом последовать большинству стран мира и отменить смертную казнь.

Тюрк предложил Тегерану по крайней мере прекратить все казни.

Ситуация со смертной казнью

"В среднем в этом году в Иране еженедельно казнят более 10 человек, что делает его одним из рекордсменов по этому показателю в мире", — подчеркнул Фолькер Тюрк.

По его словам, источники в Иране сообщают о по меньшей мере 209 казнях с начала 2023 года.

Речь идет в основном о преступлениях, связанных с наркотиками. Также известно о непропорционально большом количестве казненных из числа национальных меньшинств.

"С такими темпами Иран находится на том же пути, что и в прошлом году, когда, как сообщается, было казнено около 580 человек. Это ужасный показатель, особенно если принять во внимание растущий консенсус по поводу всеобщей отмены смертной казни", — подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека.

Напомним, в апреле стало известно, что в Иране будут судить людей, призывающих женщин не носить хиджаб.

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