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Верховная Рада увеличила отпуска для военных

30 мая 2023 15:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Верховная Рада увеличила отпуска для военных
Депутаты Верховной Рады на заседании. Фото: Википедия
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 30 мая, стало известно, что депутаты в Верховной Раде проголосовали за увеличение отпуска для военных. Теперь военнослужащие смогут взять до 40 дней отдыха без учета проезда.

Об этом информирует ТСН.

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Ранее военнослужащие в период военного положения могли взять часть ежегодного основного отпуска или отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия. Каждая из которых могла быть предоставлена продолжительностью не более 10 календарных дней без учета проезда.

Военные могут взять 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам после принятия закона об увеличении отпусков. Они будут считаться также без проезда, но не более двух суток в одну сторону по-прежнему.

За увеличение срока отпуска проголосовали 333 депутата. Против никто из политиков не проголосовал.

Окончательно это решение Верховная Рада должна принять в июне 2023 года.

голосование
Итоги решения депутатами Верховной Рады. Фото: ТСН

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий альтернативную систему доплат военным украинской армии. Прибавки будут назначаться в зависимости от времени выполнения боевых или специальных задач.

В Украине военным предлагают установить дополнительные вознаграждения в зависимости от сроков службы. Речь идет о ежемесячных доплатах.

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