Верховна Рада ухвалила у першому читанні незалежність САП
Народні депутати України ухвалили у першому читанні законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. "За" — 286 голосів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Незалежність САП
За словами народного депутата, ініціатива є одним зі структурних маяків МВФ та Євросоюзу.
"Також на прийнятті законопроєкту наголошували у заяві посли G7. Ну і для майбутнього фінансування США це теж важливо", — наголосив Железняк.
Законопроєкт передбачає:
- вдосконалення процедури відбору прокурорів та призначення на адміністративні посади до САП;
- врегулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів САП;
- визначення положень про підзвітність керівництва САП;
- зміцнення спроможності САП регулювати власну організаційну структуру та діяльність.
Нагадаємо, Верховна Рада пропонує запровадити свято, яке конкуруватиме з Міжнародним жіночим днем. Так, нардепи хочуть зробити 19 листопада Міжнародним чоловічим днем.
Також ми писали, що у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.
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