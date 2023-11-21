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Верховна Рада ухвалила у першому читанні незалежність САП

21 листопада 2023 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верховна Рада ухвалила у першому читанні незалежність САП
Верховна Рада України. Фото: rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народні депутати України ухвалили у першому читанні законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. "За" — 286 голосів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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За словами народного депутата, ініціатива є одним зі структурних маяків МВФ та Євросоюзу.

"Також на прийнятті законопроєкту наголошували у заяві посли G7. Ну і для майбутнього фінансування США це теж важливо", — наголосив Железняк.

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Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Законопроєкт передбачає:

  • вдосконалення процедури відбору прокурорів та призначення на адміністративні посади до САП;
  • врегулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів САП;
  • визначення положень про підзвітність керівництва САП;
  • зміцнення спроможності САП регулювати власну організаційну структуру та діяльність.
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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада пропонує запровадити свято, яке конкуруватиме з Міжнародним жіночим днем. Так, нардепи хочуть зробити 19 листопада Міжнародним чоловічим днем.

Також ми писали, що у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним, військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

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