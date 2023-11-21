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Верховная Рада приняла в первом чтении независимость САП

21 ноября 2023 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верховная Рада приняла в первом чтении независимость САП
Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народные депутаты Украины приняли в первом чтении законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "За" — 286 голосов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По словам народного депутата, инициатива является одним из структурных маяков МВФ и Евросоюза.

"Также на принятии законопроекта отмечали в заявлении послы G7. Ну и для будущего финансирования США это тоже важно", — подчеркнул Железняк.

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Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Законопроект предусматривает:

  • усовершенствование процедуры отбора прокуроров и назначение на административные должности в САП;
  • урегулирование дисциплинарной ответственности прокуроров САП;
  • определение положений о подотчетности руководства САП;
  • укрепление способности САП регулировать свою организационную структуру и деятельность.
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Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада предлагает ввести праздник, конкурирующий с Международным женским днем. Так, нардепы хотят сделать 19 ноября Международным мужским днем.

Также мы писали, что в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

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