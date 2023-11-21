Верховная Рада приняла в первом чтении независимость САП
Народные депутаты Украины приняли в первом чтении законопроект об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "За" — 286 голосов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Независимость САП
По словам народного депутата, инициатива является одним из структурных маяков МВФ и Евросоюза.
"Также на принятии законопроекта отмечали в заявлении послы G7. Ну и для будущего финансирования США это тоже важно", — подчеркнул Железняк.
Законопроект предусматривает:
- усовершенствование процедуры отбора прокуроров и назначение на административные должности в САП;
- урегулирование дисциплинарной ответственности прокуроров САП;
- определение положений о подотчетности руководства САП;
- укрепление способности САП регулировать свою организационную структуру и деятельность.
Напомним, Верховная Рада предлагает ввести праздник, конкурирующий с Международным женским днем. Так, нардепы хотят сделать 19 ноября Международным мужским днем.
Также мы писали, что в Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.
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