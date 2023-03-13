Верховна Рада пропонує визначити політичний режим росії як "рашизм"

Парламент пропонує визначення політичного режиму у росії

Група народних депутатів подали до Верховної Ради проєкт постанови, яким пропонують визначити політичний режим у росії як "рашизм" та засудити його ідеологію. Також депутати пропонують звернутися до світових організацій з закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики "рашизму".

Відповідний проєкт постанови "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людиноненависницьких" (№9101) було зареєстровано у парламенті.

Про що документ

У своїй заяві ВР засуджує "рашизм" як ідеологію і практики, що лежать в основі державної політики російської федерації.

Український парламент звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики "рашизму".

Автори постанови засуджують "рашистський режим" президента рф володимира путіна як злочинний і закликає міжнародне співтовариство приєднатися до визнання чинного політичного режиму рф злочинним.

Крім того, Рада закликає міжнародне співтовариство застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво Росії до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

Також парламент звертається до країн світу із закликом об'єднати зусилля для подолання загроз, які становлять для миру та безпеки, чинний політичний режим рф, ідеологія та практики "рашизму".

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що ухвалення відповідної заяви дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики як підґрунтя вчинення нею невиправданої збройної агресії щодо України та сприятиме об'єднанню зусиль для подолання загроз для миру та безпеки.

"Заява надасть можливість вкотре нагадати світу про невиправданий злочин агресії, допущений щодо України, та стане черговим етапом притягнення до реальної відповідальності керівництва російської федерації", — йдеться в тексті.

Нагадаємо, ще у травні минулого року Верховна Рада України запропонувала офіційно ввести термін "рашизм".