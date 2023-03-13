Верховная Рада предлагает определить политический режим россии как "рашизм"

Парламент предлагает определение политического режима в россии

Группа народных депутатов подали в Верховную Раду проект постановления, которым предлагают определить политический режим в россии как "рашизм" и осудить его идеологию. Также депутаты предлагают обратиться в мировые организации с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики "рашизма".

Соответствующий проект постановления "Об определении существующего в российской федерации политического режима как рашизма и осуждения его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических" (№9101) был зарегистрирован в парламенте.

О чем документ

В своем заявлении ВР осуждает "рашизм" как идеологию и практики, лежащие в основе государственной политики российской федерации.

Украинский парламент обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики "рашизма".

Авторы постановления осуждают "рашистский режим" президента россии владимира путина как преступный и призывает международное сообщество присоединиться к признанию действующего политического режима россии преступным.

Кроме того, Совет призывает международное сообщество применить реальные меры, позволяющие привлечь военно-политическое руководство россии к ответственности за совершение в отношении Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

Также парламент обращается к странам мира с призывом объединить усилия для преодоления угроз, которые представляют мир и безопасность, действующий политический режим россии, идеология и практики "рашизма".

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что принятие соответствующего заявления позволит сформировать единый подход международных институтов к определению российской политики как основание для совершения ею неоправданной вооруженной агрессии в отношении Украины и будет способствовать объединению усилий для преодоления угроз миру и безопасности.

"Заявление позволит в очередной раз напомнить миру о неоправданном преступлении агрессии, допущенном в отношении Украины, и станет очередным этапом привлечения к реальной ответственности руководства российской федерации", — говорится в тексте.

Напомним, еще в мае прошлого года Верховная Рада Украины предложила официально ввести термин "рашизм".